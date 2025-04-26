После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

Важно:
- Путин готова к переговорам без каких-либо предварительных условий
- Песков рассказал о переговорах со спецпосланником Трампа
Российский диктатор Владимир Путин заявляет о готовности Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".
Об этом он заявил во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, сказал пресс-секретарь президента РФ, сообщают российские пропагандисты.
"Во время вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий", - отметил Песков.
В то же время пресс-секретарь президента РФ сказал, что якобы ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом. Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".
Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.
Как писал Главред, ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.
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