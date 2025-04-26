Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

Алексей Тесля
26 апреля 2025, 18:05
213
Дмитрий Песков прокомментировал встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Путин, Песков
В Кремле говорят о готовности к переговорам / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Важно:

  • Путин готова к переговорам без каких-либо предварительных условий
  • Песков рассказал о переговорах со спецпосланником Трампа

Российский диктатор Владимир Путин заявляет о готовности Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".

Об этом он заявил во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, сказал пресс-секретарь президента РФ, сообщают российские пропагандисты.

видео дня

"Во время вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий", - отметил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента РФ сказал, что якобы ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом. Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Дмитрий Песков Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:32Политика
"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:53Украина
Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речь

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речь

15:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Последние новости

18:05

После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

17:32

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:17

Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

17:13

Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

17:00

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
16:53

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:18

Проводы, или Гробки: можно ли оставлять на могилах еду и алкоголь 27 апреля

15:47

Хозяек призвали протирать кастрюли чайными пакетиками: в чем причина

15:46

Сергей Дейнеко на Сумщине: глава ГПСУ проверил ситуацию на границе с Россией (видео)Видео

Реклама
15:22

Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

15:08

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речьВидео

15:05

Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успехВидео

15:03

"Славик и Настя - отдельная история": Потап заинтриговал новым заявлением

15:02

Можно ли давать собаке освященную паску: священник дал однозначный ответВидео

14:46

В РФ объявили о "полном освобождении" Курской области - детали

14:14

Что на самом деле означает фамилия Путин: историк раскрыл интересный нюансВидео

14:11

ВСУ уничтожили сына замдиректора ЦРУ: американец воевал в Украине на стороне РФ

13:47

Ответ неочевиден: историк рассказал о скрытом значении слова "Сечь"Видео

13:38

Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечтыВидео

13:38

В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно

Реклама
13:26

РФ готовится к штурму на важном участке фронта: боец сказал, где ждать удара

12:56

РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой домФото

12:52

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

12:29

В США боятся развала РФ: Загородний сказал, удастся ли Трампу спасти ПутинаВидео

12:09

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры

11:48

РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшиеФото

11:16

Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известноФотоВидео

11:11

Орал не своим голосом: Киркоров чуть не сгорел во время концертаВидео

11:08

Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд

10:42

Китайский гороскоп на май 2025: Петухи решат проблемы, Крысам - деньги

10:34

Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансахВидео

10:34

РФ использует новый дрон для атак на Украину: что о нем известно

10:01

"Украина и РФ очень близки к договоренности о мире": Трамп сделал важное заявление

10:00

MOLODI: "Можно петь о любви, но нельзя делать вид, что все в порядке"Видео Интервью

09:22

Лунный календарь на май 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

09:20

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

09:02

Гороскоп на май 2025 для Овнов: подует ветер больших переменВидео

09:01

Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны - CNN

08:53

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

08:00

Бензин со спиртом: чего ждать украинцам от нового топлива на АЗСмнение

Реклама
07:51

Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории - The Times

06:21

"Уничтожили все до основания": появились жуткие кадры разбитой базы "Госпитальеров"Фото

06:10

Время поджимает не нас: могут быть сюрпризы в войнемнение

05:40

Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

05:05

Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какой ошибки стоит избегать всем украинцамВидео

04:30

"Цунами запущено": эксперт заинтриговал, какой удар ждет РФ уже через два месяца

04:00

В Украине подешевеет ряд популярных продуктов: когда ждать обвала цен

03:30

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

03:03

США могут окончательно выйти из мирных переговоров: что будет "последней каплей"Видео

02:23

Гороскоп на завтра 27 апреля: Овнам - выгодная сделка, Девам - отдых

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять