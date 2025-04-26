После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

Дмитрий Песков прокомментировал встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

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В Кремле говорят о готовности к переговорам / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Путин готова к переговорам без каких-либо предварительных условий

Песков рассказал о переговорах со спецпосланником Трампа

Российский диктатор Владимир Путин заявляет о готовности Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".

Об этом он заявил во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, сказал пресс-секретарь президента РФ, сообщают российские пропагандисты.

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"Во время вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий", - отметил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента РФ сказал, что якобы ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

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Ранее Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом. Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

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