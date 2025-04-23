Украина потеряет часть территорий: на какой мирный план согласны Лондон и Париж

The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

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Франция и Британия готовы к потере части территорий Украины — WSJ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, 93 Омбр

Вы узнаете:

На какой сценарий завершения войны согласны Лондон и Париж

Чего опасаются в Киеве в контексте мирного плана

Франция и Британия якобы открыты для сценария, при котором Украина может потерять контроль над частью своих территорий. Взамен Киев получит гарантии безопасности и твердую экономическую поддержку. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечают журналисты, Лондон и Париж предпочли бы сделку, при которой Киев признал бы потерю территорий лишь "де-факто", без формального закрепления, ради прекращения огня. Далее последует договор, схожий на соглашение между Республикой Корея и КНДР, завершившее войну 1950–1953 годов.

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"Поскольку линия фронта за последние два года особо не двигается, украинская общественность постепенно начинает относиться к идее, что для окончания войны может потребоваться некоторая территориальная уступка", - отмечают журналисты.

WSJ добавляет, что пока непонятно, какие мирные условия готов принять президент РФ Путин.

В Киеве опасаются, что без надежных гарантий безопасности Путин примет любые предлагаемые уступки, восстановит свои вооруженные силы и снова вторгнется через несколько лет. Даже если членство в НАТО нереально, украинцы надеются, что западные страны отправят войска и оружие, чтобы удержать Москву от нового вторжения.

Спецпредставители Трампа по завершению войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры в Лондоне - последние новости

Как писал Главред, 23 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Лондон, где проведут встречи с американскими и европейскими собеседниками.

Как сообщил Ермак, стороны будут обсуждать способы достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и прочного мира.

Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа о прекращении трехлетнего конфликта".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в российско-украинской войне, если не получат от сторон положительного ответа на мирный план.

Axios со ссылкой на источники пишет, что США передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение. Оно предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году.

The Telegraph пишет, что 23 апреля в Лондоне США представят свой мирный план, который состоит из семи пунктов.

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