Что будет, если Киев и Москва откажутся от мирного плана Трампа: Вэнс сделал заявление

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в российско-украинской войне, если не получат от сторон положительного ответа на мирный план.
По словам Вэнса, США представила и Украине, и России "четкое и справедливое предложение", передает Clash Report.
"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы представили четкое и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам", - сказал вице-президент США.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, 22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате после прекращения огня.
По данным Bloomberg, мирное предложение США фактически заморозит линию фронта в Украине. При этом Россия сохранит фактический контроль над частью остальной территории, которую ее силы в настоящее время занимают на востоке и юге Украины.
Axios со ссылкой на источники пишет, что США передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение. Оно предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году.
The Telegraph пишет, что 23 апреля в Лондоне США представят свой мирный план, который состоит из семи пунктов.
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