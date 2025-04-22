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Трамп обещает "хорошие новости": СМИ раскрыли, какие условия мирного плана США

Руслан Иваненко
22 апреля 2025, 10:06
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Украина частично принимает условия, предложенные Соединенными Штатами.
Трамп обещает
Трамп представил мирный план / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

О главном:

  • Трамп анонсировал мирный план по войне в Украине
  • Инициатива может предусматривать введение европейских миротворцев
  • Украина якобы соглашается на 90% условий, Россия молчит

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в ближайшее время обнародовать план мирного урегулирования войны в Украине. Об этом пишет New York Post.

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"Я дам вам полную информацию в течение следующих трех дней", - заявил Трамп журналистам. "Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России... Посмотрим, как это сработает".

По предварительным данным, инициатива может предусматривать привлечение европейских военных сил для контроля за соблюдением возможного перемирия. Один из высокопоставленных представителей администрации США сообщил изданию, что в случае достижения прекращения огня, могут быть развернуты силы для поддержания мира на территории Украины.

"Сила устойчивости является частью гарантий безопасности, которых хотят украинцы и мы надеемся, что они получат", - отметил чиновник.

Среди других возможных механизмов - создание совместной мониторинговой комиссии с участием представителей Украины, России и третьей нейтральной страны, не членов НАТО, которая будет следить за соблюдением условий прекращения огня.

США, согласно данным New York Post, также могут выступить как финансовый партнер мирного процесса: "не как "сапоги на земле, а как денежная сила вместе с третьей стороной", - сказал чиновник.

По информации Wall Street Journa, в рамках предложения рассматривается и возможность того, что США признают Крым частью России. В то же время речь идет о "де-факто" признании, без юридического оформления статуса.

Также чиновник сообщил, что Украина якобы готова согласиться на уступки по 20% своей территории, при условии, что это не будет юридически закреплено.

План стойкости Зеленского Инфографика
План стойкости Зеленского Инфографика / Инфографика: Главред

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Киев примерно на 90% поддерживает предложенное мирное соглашение, которое обсуждали на прошлой неделе в Париже.

Россия пока не дала четкого ответа на предложение. Президент Владимир Путин в комментарии на выходных упомянул о "пасхальном перемирии", которое, по его словам, было нарушено более 3000 раз.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

Ранее Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будет затруднять достижение мира.

Тем временем лидер России Владимир Путин впервые с полномасштабного вторжения выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.

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Что такое New York Post?

New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенье. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

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