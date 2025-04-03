Сделка с Трампом и заморозка войны: в Bloomberg раскрыли планы Путина

Кремль "не беспокоят" угрозы Трампа запустить дополнительные санкции в отношении России, пишут журналисты.

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У Путина верят, что Трамп якобы принесет Кремлю выгодное "мирное соглашение" - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главное из материала Bloomberg:

У Путина считают, что Трамп обеспечит нужное Кремлю "мирное соглашение"

Россия хочет на время заморозить войну в Украине лишь на время

Россия настроена на продолжение войны

Страна-оккупант Россия рассчитывает на проведение встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которой стороны якобы заключат выгодное для Москвы "перемирие", которое приведет к временному прекращению войны и ослаблению Украины на постоянной основе. Кремль никак "не беспокоят" возможные новые санкции со стороны Вашингтона. Москва настроена воевать и дальше, если переговоры не дадут результата.

Реакция Кремля на угрозы Трампа

В материале Bloomberg говорится о том, что Кремль не пугают угрозы Трампа ввести серьезные вторичные санкции на российскую нефть по причине отсутствия продвижения в переговорах, направленных на завершение российско-украинской войны.

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Журналисты напомнили, как Трампа заявил о злости на Путина из-за ситуации с переговорами, но позже "остыл" и добавил, что верит в якобы договороспособность Путина и выполнениям им "своей часть соглашения".

В ответ кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что Москва "предпочла бы продолжать определенные взаимные усилия по поиску урегулирования", а это, мол, требует времени и усилий.

"Все предпочли бы не воевать, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышанными, это то, что мы имеем с нынешней американской администрацией", - сказал рупор Кремля.

Чего добивается Путин

Кроме того, в статье говорится, что Трампа, даже несмотря на множественные уступки Путину, все равно могут обвинить в слабости. Кремль, в свою очередь, настроен воевать дальше и стремится лишь к временному прекращению войны и полному ослаблению Украины.

"Кремль надеется, что ему удастся обеспечить встречу Путина и Трампа тет-а-тет, во время которой они заключат соглашение, которое остановит войну в Украине на время - именно так, как этого хочет Трамп - в обмен на положения, которые оставят Украину навсегда ослабленной. В то же время Москва была готова продолжать борьбу до победы Трампа, и остается таковой и сегодня", - подчеркнул директор Центра Карнеги Россия-Евразия Александр Габуев.

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Как сообщал Главред, на днях президент Финляндии Александр Стубб после многочасовых переговоров с Трампом сказал, что США готовят усиление санкций против России. По его словам, у Трампа заканчивается терпение в отношении Москвы, которая затягивает мирный процесс.

Россия настроена на новую фазу войны против Украины и не стремится к прекращению боевых действий, сказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Москва до предела накалила свою риторику и хочет навязать Киеву свои условия по "миру".

В ближайшие недели или месяцы могут появиться предпосылки для того, чтобы заставить Россию прекратить огонь, считает президент Владимир Зеленский. Нужно максимально надавить на Кремль для достижения необходимого эффекта.

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Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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