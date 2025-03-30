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Терпение Трампа на исходе: названо два условия удара по режиму Путина

Андрей Ганчук
30 марта 2025, 21:18
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Трамп очень нетерпелив к действиям России, считает Александр Стубб.
Трамп, Путин
Трамп недовелен тем, что РФ тянет с прекращением огня - Стубб / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главное из заявления Стубба:

  • У Трампа заканчивается терпение в отношении России
  • США готовят новые санкции против РФ

Соединенные Штаты разрабатывают новые санкции против агрессора России, которые будут введены в том случае, если глава Кремля Владимир Путин откажется от прекращения огня или нарушит режим перемирия. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Как сообщает Yle, после длительной встречи с Трампом он сказал, что американский президент предложит усиление санкций против РФ.

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"И в ближайшее время он предложит это с поддержкой пятидесяти сенаторов в Соединенных Штатах", - отметил Стубб.

По словам финского главы государства, терпение Трампа иссякает.

"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия", - подчеркнул Александр Стубб.

Прекращение огня в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, Владимир Путин 27 марта заявил, что оккупанты намерены "дожать" армию Украины и "предложил" ввести в стране, дескать, временное внешнее управление под эгидой ООН. Также он назвал Зеленского "нелегитимным" президентом и "призвал" к "выборам".

Трамп разозлился из-за заявления Путина о Зеленском и пригрозил Кремлю санкциями против российской нефти.

Впрочем, Трамп также заявил об "очень хороших" отношениях с Путиным и что "гнев быстро рассеивается... если он (Путин, - ред.) делает правильные вещи".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию, которая не соблюдает перемирие, нужно дожимать. Путин должен дать своим оккупантам реальный приказ на прекращение огня.

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