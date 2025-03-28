Путин призывает к 'временному управлению' в Украине: как отреагировали в США

Россия предложила новый сценарий для Украины, якобы, по словам Путина, ради мира.

https://glavred.info/ukraine/putin-prizyvaet-k-vremennomu-upravleniyu-v-ukraine-kak-otreagirovali-v-ssha-10651130.html Ссылка скопирована

В Белом доме отреагировали на заявления Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

О чем речь:

Путин предложил ввести в Украине временное международное управление под эгидой ООН и ряда стран.

США жестко ответили, что власть в Украине определяется народом и Конституцией.

Российский президент Владимир Путин выступил с предложением ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. В качестве аргумента он использовал то, что якобы с таким правительством можно как начинать мирные переговоры, так и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными", передавали российские СМИ.

В США не остались в стороне и дали свой ответ на такое российское предложение. В Белом доме в комментарии Reuters подчеркнули, что власть в Украине выбирает народ.

видео дня

"Власть в Украине определяется ее конституцией и народом страны", - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя заявления Путина.

Он отметил Кремлю, что разговоров о "временном управлении" быть не может.

Выборы и смена власти в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, недавно в США сказали, когда состоятся выборы в Украине. Специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Киев уже согласился их провести.

Президент Украины Владимир Зеленский выступал с заявлением, что готов уйти с поста президента. Однако, если это нужно ради мира для Украины.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, проведут ли выборы и отменят ли военное положение в случае перемирия. По его словам, в случае принятия решения о тридцатидневном прекращении огня ситуация в Украине будет непредсказуемая.

Больше важных новостей:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред