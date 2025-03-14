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Проведут ли выборы и отменят ли военное положение в случае перемирия: ответ ОП

Анна Косик
14 марта 2025, 11:25обновлено 14 марта, 12:02
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В случае принятия решения о тридцатидневном прекращении огня ситуация в Украине будет непредсказуемая.
Подоляк, изберательний участок, воин ВСУ
За короткое время отменить военное положение в Украине невозможно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Подоляк:

  • Украина не будет отменять военное положение в случае перемирия
  • Проведение выборов за время прекращения огня в Украине будет невозможным
  • Украина ждет ответа от Путина относительно идеи прекращения огня

В Украине не смогут провести выборы или отменить военное положение даже если решение о тридцатидневном прекращении огня будет принято. Об этом в комментарии La Repubblica заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что прекращение огня не равно окончанию войны и во время кратковременного перемирия ситуация в стране все еще будет оставаться непредсказуемой.

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"Отмена военного положения и процедур защиты страны невозможна за такое короткое время. Нужны будут переговоры, проверенные наблюдатели смогут проверить нарушения перемирия и гарантировать отделение сторон. Мы должны поддерживать способность бороться до тех пор, пока ситуация регулируется", - подчеркнул он.

Также в нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и избирательной кампании, поэтому инициатива США по прекращению огня, которую поддержала Украина, не разблокирует выборы.

"Если, с другой стороны, начнутся переговоры о стабильном прекращении огня, гарантированное нейтральными наблюдателями, тогда это станет возможным", - добавил Подоляк.

Также представитель ОП прокомментировал последние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы готовности к перемирию с Украиной. Он убежден, что стоит подождать официального ответа Кремля.

"Путин дал понять, кто хочет продолжать войну. Наш опыт с 2014 года говорит нам, что Москва нарушает каждое соглашение... Москва должна показать свое истинное отношение к переговорам, окончанию войны и прекращению огня", - подытожил Подоляк.

Что известно о тридцатидневном прекращении огня

Напомним, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Такое решение приняли, чтобы показать, что Украина готова к миру.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Впоследствии, как писал Главред, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква пояснил, что 30-дневное перемирие будет предусматривать прекращение огня в воздухе, на море, а также на суше, включая линию соприкосновения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин прибегнул к манипуляциям и готовится отказаться от режима прекращения огня на фронте.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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