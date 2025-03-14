Украина и США будут давить: Сазонов спрогнозировал, когда РФ принудят к миру

Что сказал Сазонов:
- Украине и ее союзникам придется давить на РФ для установления мира
- Никто не будет выполнять требований России
- Путь к принуждению РФ к миру может занять весь год
Страну-агрессора Россию придется принуждать к миру силами США, Украины и Европы. Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.
По его словам, на это указывает встреча спецпредставителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа с Путиным, после которой он не дал никаких комментариев для прессы.
"Не было сделано никаких заявлений. То есть они просто поговорили. Я считаю, что до конкретных результатов не дошли. Москва выставила свои ультиматумы и условия: отдать ей Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, ограничить ВСУ по количеству, запретить вступление Украины в НАТО и ввести запрет на миротворцев. Это условия, которые никто не сможет и не будет выполнять. Поэтому они не достигли никаких результатов", - пояснил он.
Сазонов убежден, что президент США уже движется в направлении введения дополнительных санкций против России, а также передает Украине дальнобойные бомбы. Таким образом США с Украиной продолжают путь к миру.
"Россию это не устраивает, и она против этого и пытается сломать мечту Трампа получить Нобелевскую премию мира. Теперь Украина, США и Европа, как союзники, будут давить на Россию, заставляя ее согласиться на мир на наших условиях. Это хорошо, хотя и не быстро, вероятно, это займет весь год, но это лучший вариант для нас", - добавил политолог.
Визит спецпредставителя Трампа в Москву - что известно
Напомним, Главред писал, что 11 марта в СМИ появилась информация, что специальный представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным.
Впоследствии в Белом доме объяснили, что специальный представитель администрации Трампа Стив Уиткофф отправляется в Москву для переговоров с Кремлем относительно возможного заключения перемирия.
После окончания переговоров в Москве советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что может выразить "осторожный оптимизм" относительно встречи Уиткоффа и представителей Кремля. Говоря об "оптимизме" относительно переговоров, которые состоялись в Москве, Волтц имеет в виду перспективы урегулирования российско-украинской войны и завершения боевых действий.
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Кто такой Кирилл Сазонов?
Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.
Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.
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