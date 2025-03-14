"Осторожный оптимизм": чем закончились переговоры спецпредставителя Трампа в Москве

Стив Уиткофф должен привезти в Белый дом результаты переговоров с Кремлем и озвучить Дональду Трампу главные тезисы, которые прозвучали от российской стороны.

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Майк Уолтц рассказал, как прошли переговоры Уиткоффа в Москве / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

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Уиткофф возвращается в США после встреч в Москве

Уотлц не раскрыл деталей переговоров в Кремле

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 13 марта провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Кремле по вопросам завершения войны в Украине и возвращается в США с результатами. Об этом сообщил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

"Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно", — сказал Уолтц.

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По его словам, Уиткофф должен привезти в Белый дом результаты переговоров с Кремлем и озвучить Дональду Трампу главные тезисы, которые прозвучали от российской стороны во время встречи в Москве.

"Он возвращается, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах", — сообщил советник.

Деталей о встрече американской и российской сторон в Москве Уотлц не раскрыл.

"Я не собираюсь ничего объявлять или обсуждать на национальном телевидении, тем более опережая президента (Трампа – ред.)", – сказал он.

Уолтц лишь добавил, что может выразить "осторожный оптимизм" относительно встречи Уиткоффа и представителей Кремля.

Говоря об "оптимизме" относительно переговоров, которые состоялись в Москве, Уолтц имеет в виду перспективы урегулирования российско-украинской войны и завершения боевых действий.

Уиткофф и Келлог - спецпредставители Трампа по завершению войны / Инфографика: Главред

Переговоры Украины и США

Как сообщал Главред, 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии делегации Украины и США сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия.

В Белом доме переговоры Украины и США назвали "продуктивными".

Глава ОП Ермак заявил, что на следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто уже через несколько дней, если Москва пойдет на это. Он отметил, что европейские гарантии безопасности для Украины станут частью переговоров, а вопрос санкций против РФ неизбежно встанет на повестке дня.

Кроме этого, команда Трампа не исключает, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. По словам Рубио, Трамп хочет не временного перемирия, а долговременного мира, что требует переговорного процесса между сторонами.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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