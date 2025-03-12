У Трампа назвали сценарий США в случае отказа Путина от прекращения огня

Трамп хочет не прекращения огня на условные 30-60 дней, а установления устойчивого мира, отметил Марко Рубио.

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США допускают, что Россия скажет "нет" прекращению огня - Рубио / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

Ожидаются сложные переговоры с РФ

Вашингтон допускает отказ РФ от прекращения огня

США в таком случае сделают выводы

Белый дом допускает вариант развития событий, при котором агрессор Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. Тогда команда Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и сделает определенные выводы относительно целей и настроя Кремля. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

В ходе брифинга в Ирландии он рассказал о том, что Трамп стремится прекратить огонь не на 30 или 60 дней, а добиться устойчивого мира.

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"(А для этого, - ред.) обе стороны должны будут сесть за стол переговоров", - считает Рубио.

По словам дипломата, Штаты будут детально анализировать ситуацию, если РФ скажет "нет" перемирию в Украине.

"Если Россия скажет "нет", то нам нужно будет все проанализировать и выяснить, где наше место в мире и что они хотят сделать. Если они скажут "нет", это скажет много о том, какие их цели и настроенность", - говорит Рубио.

Также он добавил, что на последней встрече представителей США и РФ россияне "выразили готовность" завершить войну.

"Никто не делает вид, что эти переговоры будут простыми или быстрыми", - подчеркнул Марко Рубио.

Что известно о переговорах в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Планы по завершению войны – главные новости:

Как сообщал Главред, 11 марта в Джидде, Саудовской Аравии, прошли консультации между Украиной и США относительно завершения войны. Киев поддержал предложение Вашингтона установить прекращение огня сроком на 30 дней.

Украина готова обсуждать вопросы запуска прекращения огня, отметил руководитель делегации Киева на переговорах с США в Саудовской Аравии Андрей Ермак. Если Россия согласится, Киев будет готов к дальнейшему развитию переговорного процесса.

США ужесточат санкции против России и усилят Украину, если Москва откажется от прекращения огня, считает президент Владимир Зеленский. Глава государства предположил, что в такой ситуации следует ожидать сильных решений от Вашингтона.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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