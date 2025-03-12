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Отказ Путина от предложения Трампа: Зеленский сделал прогноз о двух шагах США

Андрей Ганчук
12 марта 2025, 15:44
657
Президент не знает, согласится ли агрессор Россия на 30-дневное перемирие.
Трамп, Путин, Зеленский
Украина может рассчитывать на сильные шаги США в отношении России, если Москва не пойдет на перемирие - Зеленский / Коллаж: Главред

Что сказал Зеленский:

  • США могут усилить Украину, если РФ не пойдет на прекращение огня
  • США способны ужесточить санкции в случае отказа Путина от мира
  • Пока непонятно, пойдет ли Россия на перемирие

Если Россия откажется от прекращения огня в Украине, Соединенные Штаты усилят Киев и ужесточат санкции против агрессора России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в ходе брифинга по итогам встречи делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии, он предположил, что украинская сторона может рассчитывать на "сильные шаги" от администрации Трампа в случае отказа Москвы прекратить огонь на поле боя.

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"Сильные шаги в отношении российской стороны (со стороны США, - ред.). Я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги. Не знаю, деталей пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях соответственно, ну, и усиление Украины", - сказал Зеленский.

Также президент не знает, каковы шансы на то, что Москва согласится с 30-дневным перемирием.

"Посмотрим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и США – что известно об их итогах:

Как сообщал Главред, в Джидде, Саудовской Аравии, 11 марта состоялись консультации делегаций Украины и США относительно возможности завершения российско-украинской войны. По итогам переговоров Киев поддержал инициативу Вашингтона о временном прекращении огня на 30 дней.

Украина готова обсуждать техническое обеспечение прекращения огня, сказал глава делегации Киева на встрече с США Андрей Ермак. Если РФ согласится, украинское государство будет готово к последующему переговорному процессу.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется, что Россия согласится прекратить огонь. Глава Белого дома анонсировал встречи с представителями Москвы 12 марта. Также Трамп вновь готов пригласить Зеленского в Белый дом.

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