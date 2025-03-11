Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул 'ультиматум' России

Дональд Трамп заявил о том, что готов снова пригласить Владимира Зеленского в Белом доме.

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Дональд Трамп не исключает новую встречу с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента України

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Президент США анонсировал встречу с представителями РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

В ходе общения с журналистами лидер США отметил, что надеется на то, что страна-агрессор Россия согласится на прекращение огня.

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"Будем надеяться, что Россия согласится на прекращение огня. Мы встретимся с Россией сегодня и завтра", - сказал он.

Кроме того, Трамп также заявил, что готов снова пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

"Очень важно, и я сказал об этом: Украина и прекращение огня. Только что договорились об этом. Теперь нам нужно идти к России, и я надеюсь, что президент Путин согласится, и мы запустим процесс", - отметил президент США.

Он также отметил, что Украина уже согласилась на прекращение огня и Россия должна на это согласиться.

"Мы собираемся встретиться с ними (россиянами, - ред.) не позднее сегодня или завтра, и надеюсь мы сможем заключить соглашение", - добавил Трамп.

Вместе с тем он также сказал, что если РФ не согласится на прекращение огня, тогда США "просто продолжат воевать и снабжать Украину (оружием, - ред.)".

Смотрите видео - Дональд Трамп о результатах переговоров:

/ Скриншот

/ Главред

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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