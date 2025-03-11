Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул "ультиматум" России

Алексей Тесля
11 марта 2025, 21:25
556
Дональд Трамп заявил о том, что готов снова пригласить Владимира Зеленского в Белом доме.
Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул 'ультиматум' России
Дональд Трамп не исключает новую встречу с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента України

Главное:

  • Трамп назвал условие новых поставок вооружений Украине
  • Президент США анонсировал встречу с представителями РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

В ходе общения с журналистами лидер США отметил, что надеется на то, что страна-агрессор Россия согласится на прекращение огня.

видео дня

"Будем надеяться, что Россия согласится на прекращение огня. Мы встретимся с Россией сегодня и завтра", - сказал он.

Кроме того, Трамп также заявил, что готов снова пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

"Очень важно, и я сказал об этом: Украина и прекращение огня. Только что договорились об этом. Теперь нам нужно идти к России, и я надеюсь, что президент Путин согласится, и мы запустим процесс", - отметил президент США.

Он также отметил, что Украина уже согласилась на прекращение огня и Россия должна на это согласиться.

"Мы собираемся встретиться с ними (россиянами, - ред.) не позднее сегодня или завтра, и надеюсь мы сможем заключить соглашение", - добавил Трамп.

Вместе с тем он также сказал, что если РФ не согласится на прекращение огня, тогда США "просто продолжат воевать и снабжать Украину (оружием, - ред.)".

Смотрите видео - Дональд Трамп о результатах переговоров:

Screenshot
/ Скриншот

Новая Дональд Трамп инфографика
/ Главред

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

Читайте также:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

22:03Война
"В следующие несколько дней": в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

"В следующие несколько дней": в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

21:31Война
Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

21:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

Мощнее F-16: эксперт рассказал, какие самолеты могут усилить авиацию Украины

Мощнее F-16: эксперт рассказал, какие самолеты могут усилить авиацию Украины

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

Последние новости

22:09

"С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США

22:03

Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

21:31

"В следующие несколько дней": в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

21:26

Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

21:25

Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул "ультиматум" РоссииВидео

Patriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи СШАPatriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи США
21:22

Не там, где все привыкли: куда поставить чайник на кухне

21:10

"Украина разделяет позицию Трампа": Вашингтон о деталях переговоров в Джидде

21:09

"Печальное известие": Сергея Жадана "похоронили" в Сети

21:02

"Украина готова к миру": Зеленский сделал заявление о переговорах с США

Реклама
20:57

Способ похож на сказку на ночь: врач рассказала, как заснуть за считанные минуты

20:40

У Трампа сделали важное заявление о переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

20:20

Солист Modern Talking категорически отказался выступать в РФ - причины

20:10

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились: все подробности

20:01

"Не имею желания спорить": Вэнс прокомментировал участие брата в войне в Украине

20:00

Встреча в Саудовской Аравии и удар по Москве: главные новости Украины (дайджест)

19:58

Желтые пятна на матрасе исчезнут на глазах: понадобится лишь крышка от кастрюли

19:40

Украину накрывают дожди и сильный ветер: где объявили штормовое предупреждение

19:23

В центре Ивано-Франковска прогремели взрывы: что известно о жертве и пострадавших

19:10

Как в РФ очумели от массированной атаки украинских дроновмнение

18:50

В Украине взлетели цены: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты

Реклама
18:50

Украину ждут сложные полгода, отсутствие помощи США существенно ослабило ПВО – МаломужВидео

18:40

Торговая война с Оттавой: Трамп взвинтил пошлины на сталь и алюминий из Канады

18:22

Эксперты рекомендуют раз в неделю перезагружать роутер: в чем причина

17:52

Слышали почти все: почему чайник щелкает выключенным и стоит ли волноваться

17:36

Второй раунд переговоров стартовал: что уже обсудили делегации Украины и США

17:22

Рис будет рассыпчатым, как в ресторане: женщина рассказала об 1 секретном шаге

17:16

Больше расходов, чем от холодильника: сколько электроэнергии потребляет фен

17:12

"Он хочет уничтожить Европу": раскрыты детали плана Трампа по России и УкраинеВидео

17:06

"Трамп подчиняется Путину": Жданов объяснил, что изменит встреча лидеров США и РФВидео

17:03

Платить придется вдвое больше: тарифы на воду в Украине возрастут

16:57

В Украине резко подешевела гривня: курс валют в банках

16:40

"Вопреки всему": Валерий Залужный показал новое сэлфи с женой

16:17

Почему опасно выливать кипяток в раковину: неожиданные риски

16:00

Часть областей будет без защиты: как Европа может закрыть небо над УкраинойВидео

15:54

Почему потеют руки, когда мы нервничаем: ученые дали неожиданный ответ

15:51

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

15:40

Что из зелени можно посадить в огороде: взойдет уже через неделю

15:28

Переговоры в Саудовской Аравии: в США выступили с первым заявлением о ходе встречи

15:20

Как скоро закончится война: The Economist дал четкий прогноз инвесторов мира

15:15

"Он вышел в тираж": в РФ Киркорова назвали павлином и предрекли забвение

Реклама
15:07

Электроэнергия в Украине подорожает: кому из украинцев придется платить больше

15:02

Не знает собственной фамилии: брат короля Чарльза III "пристыдил" Меган Маркл

14:56

Дети будут просить добавки: простой рецепт рыбных шариков в невероятном соусе

14:36

Тяжелые последствия для Москвы: в Генштабе раскрыли детали удара по России

14:33

"РФ может нанести ракетный удар": Жданов рассказал об угрозе новых обстреловЭксклюзив

14:04

Как сэкономить на топливе: секретный прием с миской воды в салоне авто

14:01

США "исключили" возвращение Украины к границам 2014 или 2022 года: появилась реакция ЦПД

13:58

"Украинский след": в республиканской партий открыто высмеяли заявление Маска

13:40

У Европы есть козырь для военной помощи Украине: Жданов раскрыл деталиВидео

13:36

"Главная в доме": мама Верки Сердючки насмешила Сеть свежим фото внучки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять