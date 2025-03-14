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ВСУ нашли способ замедлить продвижения россиян в Курской области - ISW

Мария Николишин
14 марта 2025, 09:50
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Войска РФ, вероятно, захватили Суджу.
ВСУ нашли способ замедлить продвижения россиян в Курской области - ISW
Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ISW

Кратко:

  • Россияне имеют продвижение в Курской области
  • ВСУ отошли с некоторых позиций на Курщине
  • Украинские удары HIMARS замедляют продвижение россиян к югу от Суджи

Армия страны-агрессора России продвинулась в районе украинского плацдарма в Курской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, фиксируется замедление продвижения войск РФ ближе к границе в Курской области 13 марта по сравнению с последними днями.

видео дня

В ISW отмечают, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что дал приказ войскам отойти с некоторых неопределенных позиций на Курском выступе и перейти на более выгодные оборонительные позиции в регионе ради сохранения личного состава.

В свою очередь, российские командующие заявили, что войска РФ захватили Суджу, и атакуют населенные пункты, оставшиеся вдоль международной границы.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы захватили Подол, Гончаровку, Заолешенку, Рубанщину и Меловой.

Так называемый "военком" РФ также утверждал, что возобновленные украинские удары HIMARS замедляют скорость продвижения россиян к югу от Суджи.

ВСУ нашли способ замедлить продвижения россиян в Курской области - ISW
Суджа - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация на Курском направлении - что известно

Напомним, как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции. Ежедневно на этом участке фронта происходят десятки боевых столкновений.

Аналитики американского Института изучения войны говорили, что ситуация на Курском направлении остается напряженной, российские войска продолжают наступать. На этом участке фронта врагу активно помогают солдаты КНДР.

В то же время, председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО и член Атлантического совета Юрий Романюк считает, что выход ВСУ из Курской области РФ происходит из-за давления США.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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