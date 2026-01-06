Укр
Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

Руслан Иваненко
6 января 2026, 19:09обновлено 6 января, 19:40
123
Канцлер подчеркивает важность трансатлантического сотрудничества для долгосрочного мира и стабильности в регионе.
Мерц, ВГУ
Германия продолжает поддерживать Украину финансово и дипломатически / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Кратко:

  • Мерц заявил, что прекращение огня в Украине возможно только при гарантиях США и Европы
  • Украина финализирует документ о гарантиях безопасности на встрече в Париже
  • Во встрече принимают участие канцлер ФРГ, президент Франции и президент США

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прекращение огня в Украине возможно только при условиях гарантий безопасности со стороны США и Европы, которые обеспечат сохранение суверенитета страны.

"В этой ситуации мы придерживаемся четкого курса: мы хотим прекращения огня, которое сохранит суверенитет Украины", - подчеркнул Мерц в письме к членам фракций ХДС/ХСС и СДПГ в Бундестаге, опубликованном изданием Politico.

видео дня

Сложность переговоров

Канцлер подчеркнул, что нынешние переговоры проходят в сложных условиях: Россия демонстрирует ограниченную готовность к диалогу, а президент Украины Владимир Зеленский борется за единство украинского общества. В то же время, по словам Мерца, трансатлантическое сотрудничество претерпело серьезные изменения.

"Мы хотим формировать этот мир, как европейцы. Это возможно только в условиях сильной и единой Европы, за которую мы боремся со всей решимостью", - добавил он.

Поддержка Украины

Мерц также напомнил об активной работе во время новогоднего периода с Украиной, европейскими партнерами и правительством США относительно возможных шагов для прекращения огня. Он отметил, что решение Европейского совета от 19 декабря создали финансовые предпосылки для длительной поддержки Украины в ее оборонительной борьбе против России:

"Россия не должна иметь никаких сомнений в нашей решимости".

Подготовка гарантий безопасности

Дополнительно сообщается, что Украина вместе с партнерами из Коалиции желающих во время встречи в Париже 6 января по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона финализирует документ по гарантиям безопасности. Этот документ станет основой для дальнейших переговоров с президентом США Дональдом Трампом, во встрече также принимает участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Будут ли работать гарантии безопасности для Украины - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сомневается в реальной силе гарантий безопасности для Украины в формате пятой статьи Устава НАТО или Будапештского меморандума. По его словам, предложенные пункты безопасности "не будут работать и являются скорее элементом политической игры, от которого не стоит ожидать серьезных результатов".

Коваленко добавляет, что союзнические войска не будут участвовать в боевых действиях в Украине. "К тому же возникает вопрос - для кого эти гарантии безопасности? Для жителей Ужгорода и Черновцов, Ивано-Франковска и Львова? А как же гарантии для жителей Токмака, Мелитополя и т.д. Нет. То есть это вопрос временно оккупированных и свободных территорий Украины. Европейцам и американцам этого не понять. Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - отмечает эксперт.

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, в случае введения режима прекращения огня численность миротворческих сил в Украине может составлять от 15 до 20 тысяч военнослужащих, указывает "Радио Свобода".

Кроме того, 6 января в Париже началась встреча в формате "Коалиции желающих". Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский также планирует встречу генеральным секретарем НАТО и с представителями американской переговорной команды. Об этом сообщает Общественное, опубликовав черновой вариант коммюнике заседания "Коалиции желающих.

Напомним, что бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф убежден, что если президент США Дональд Трамп публично заявит о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обязательства будут иметь реальное воплощение.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

война в Украине гарантии безопасности Фридрих Мерц Переговоры о прекращении огня
