Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали

Юрий Берендий
6 января 2026, 18:15
84
В Париже началась встреча "Коалиции желающих", на которой обсуждают поддержку Украины и гарантии безопасности в случае прекращения боевых действий.
Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали
Какие гарантии безопасности получит Украина после войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia.org

О чем говорится в материале:

  • Во Франции началась встреча "Коалиции желающих"
  • СМИ раскрыли предварительный результат договоренностей, который еще может меняться

Сегодня, 6 января в Париже началась встреча в формате "Коалиции желающих". Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский также планирует встречу генеральным секретарем НАТО и с представителями американской переговорной команды. Об этом сообщает Суспільне, опубликовав черновой вариант коммюнике заседания "Коалиции желающих".

Согласно черновику коммюнике заседания "Коалиции желающих", который получило в свое распоряжение Суспільне, США будут участвовать в обеспечении прекращения огня в Украине, предоставляя разведывательные и логистические ресурсы.

видео дня

"Должно быть проведено совместное военное планирование для безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для восстановления ВСУ. Эти меры должны быть выполнены по просьбе Украины после надежного прекращения боевых действий", - говорится в документе.

Кроме того, руководство этими мерами будет осуществлять Европа с участием других стран Коалиции, включая США, которые также обязуются поддержать силы в случае нападения в рамках мер безопасности.

"Мониторинг и проверку прекращения огня возглавят США. Будет создана система постоянного мониторинга и специальная комиссия для рассмотрения нарушений и определения ответственности. В случае будущего вооруженного нападения России на Украину предусмотрена поддержка для восстановления мира и безопасности", - говорится в черновом варианте документа.

Также отмечается, что поддержка может охватывать военные возможности, разведку, логистику, дипломатические шаги и дополнительные санкции.

Будут ли работать гарантии безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, гарантии безопасности для Украины в формате пятой статьи Устава НАТО или Будапештского меморандума, по мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, не будут иметь реальной силы.

Он отмечает, что предложенные пункты безопасности не будут работать и являются скорее элементом политической игры, от которого не стоит ожидать серьезных результатов. Коваленко считает, что союзнические войска не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

"К тому же возникает вопрос - для кого эти гарантии безопасности? Для жителей Ужгорода и Черновцов, Ивано-Франковска и Львова? А как же гарантии безопасности для жителей Токмака, Мелитополя и т.д., они вообще будут? Нет. То есть это вопрос временно оккупированных территорий и свободных территорий Украины. Европейцам и американцам этого не понять. Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - считает эксперт.

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали
Численность армий европейских стран-членов НАТО, которые теоретически могут быть введены в Украину в качестве миротворцев / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае введения режима прекращения огня численность миротворческих сил в Украине может составлять от 15 до 20 тысяч военнослужащих, указывает "Радио Свобода".

Европейские лидеры вместе с представителями США пытаются финализировать договоренности по гарантиям безопасности, которые предусматривают, в частности, возможное присутствие американских военных в Украине для обеспечения стабильности любого мирного соглашения. По информации Bloomberg, источники отмечают, что переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сосредоточены на сочетании инициатив, недавно предложенных Вашингтоном, с планами так называемой коалиции желающих.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф убеждён, что если президент США Дональд Трамп публично заявит о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обязательства будут иметь реальное воплощение.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

19:09Мир
Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

18:44Энергетика
"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

18:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

Последние новости

19:10

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название

19:10

Почему Китай заинтересован в расколе Европымнение

19:09

Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

19:03

В популярном детском питании нашли опасный сюрприз: покупателям возвращают деньги

18:45

Волки, медведи и "синие" собаки: правда и мифы о Чернобыле

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:44

Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

18:42

"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

18:41

Национальный отбор на Евровидение-2026: объявлена дата финала

18:15

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали

Реклама
18:15

Планы раскрыты: стало известно, с кем "Динамо" проведет первые зимние спарринги

18:14

Бюджетные блины за 10 минут: рецепт божественного блюда из трех ингредиентов

18:01

Больной раком 82-летний исполнитель "Copacabana" показал фото с больничной койки

17:50

Самые строгие запреты 7 января: что нельзя делать в этот праздник, приметы

17:48

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

17:47

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

17:21

"Поворачивает голову почти на 270 градусов": в Украине заметили редкую птицу

17:21

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

17:19

Трамп выбрал новую цель после Венесуэлы - какая страна Европы под угрозой вторжения

16:49

Белла Свон возрождает "Сумерки": Кристен Стюарт заговорила о перезапуске кинофраншизы

16:47

Итальянец на границе жестко поплатился за любовь к Путину: Сеть взорвалась мемамиФото

Реклама
16:17

Мобильная связь от Vodafone подорожает: насколько подскочат цены

16:11

"Учу детей писать песни": украинский певец пошел работать в школу

16:10

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с МакрономФото

15:57

"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

15:51

Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом с россиянкой в Куршевеле

15:07

"Было смешно": женщина одной процедурой испортила свое лицо, как она выглядит

15:01

Трамп может выставить себя "жертвой обмана" Путина: раскрыт план президента США

14:50

Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находкаВидео

14:41

Баллы вместо штрафов: в МВД назвали условия и сроки введения

14:37

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:34

Еда больше не будет прилипать: простой трюк, который спасет любую сковородку

14:26

Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

14:17

Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

14:10

Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

14:09

Не для гурманов: пять странных блюд украинской кухни XIX века

14:05

В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

14:00

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

13:55

Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

13:43

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:31

Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкостьВидео

Реклама
13:02

"Не свисти - денег не будет": что на самом деле стоит за этой приметой

12:45

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:41

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

12:36

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

12:31

За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

12:29

Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

12:23

"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

12:22

Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решениеВидео

12:09

Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять