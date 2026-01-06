Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали

В Париже началась встреча "Коалиции желающих", на которой обсуждают поддержку Украины и гарантии безопасности в случае прекращения боевых действий.

https://glavred.info/world/kakie-garantii-bezopasnosti-poluchit-ukraina-posle-voyny-smi-raskryli-detali-10729967.html Ссылка скопирована

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia.org

О чем говорится в материале:

Во Франции началась встреча "Коалиции желающих"

СМИ раскрыли предварительный результат договоренностей, который еще может меняться

Сегодня, 6 января в Париже началась встреча в формате "Коалиции желающих". Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский также планирует встречу генеральным секретарем НАТО и с представителями американской переговорной команды. Об этом сообщает Суспільне, опубликовав черновой вариант коммюнике заседания "Коалиции желающих".

Согласно черновику коммюнике заседания "Коалиции желающих", который получило в свое распоряжение Суспільне, США будут участвовать в обеспечении прекращения огня в Украине, предоставляя разведывательные и логистические ресурсы.

видео дня

"Должно быть проведено совместное военное планирование для безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для восстановления ВСУ. Эти меры должны быть выполнены по просьбе Украины после надежного прекращения боевых действий", - говорится в документе.

Кроме того, руководство этими мерами будет осуществлять Европа с участием других стран Коалиции, включая США, которые также обязуются поддержать силы в случае нападения в рамках мер безопасности.

"Мониторинг и проверку прекращения огня возглавят США. Будет создана система постоянного мониторинга и специальная комиссия для рассмотрения нарушений и определения ответственности. В случае будущего вооруженного нападения России на Украину предусмотрена поддержка для восстановления мира и безопасности", - говорится в черновом варианте документа.

Также отмечается, что поддержка может охватывать военные возможности, разведку, логистику, дипломатические шаги и дополнительные санкции.

Будут ли работать гарантии безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, гарантии безопасности для Украины в формате пятой статьи Устава НАТО или Будапештского меморандума, по мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, не будут иметь реальной силы.

Он отмечает, что предложенные пункты безопасности не будут работать и являются скорее элементом политической игры, от которого не стоит ожидать серьезных результатов. Коваленко считает, что союзнические войска не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

"К тому же возникает вопрос - для кого эти гарантии безопасности? Для жителей Ужгорода и Черновцов, Ивано-Франковска и Львова? А как же гарантии безопасности для жителей Токмака, Мелитополя и т.д., они вообще будут? Нет. То есть это вопрос временно оккупированных территорий и свободных территорий Украины. Европейцам и американцам этого не понять. Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - считает эксперт.

Численность армий европейских стран-членов НАТО, которые теоретически могут быть введены в Украину в качестве миротворцев / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае введения режима прекращения огня численность миротворческих сил в Украине может составлять от 15 до 20 тысяч военнослужащих, указывает "Радио Свобода".

Европейские лидеры вместе с представителями США пытаются финализировать договоренности по гарантиям безопасности, которые предусматривают, в частности, возможное присутствие американских военных в Украине для обеспечения стабильности любого мирного соглашения. По информации Bloomberg, источники отмечают, что переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сосредоточены на сочетании инициатив, недавно предложенных Вашингтоном, с планами так называемой коалиции желающих.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф убеждён, что если президент США Дональд Трамп публично заявит о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обязательства будут иметь реальное воплощение.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред