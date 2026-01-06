Трамп выбрал новую цель после Венесуэлы - какая страна Европы под угрозой вторжения

Дональд Трамп вновь заявил о необходимости установления контроля США над Гренландией из соображений безопасности, что вызвало жесткую реакцию Дании и ЕС.

США выбрали новую цель после Венесуэлы, страна Европы под угрозой / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему в США заговорили о военном захвате острова

Какой дедлайн поставил Трампа для "захвата" Гренландии

Как Москва может использовать обострение по Гренландии

В начале 2026 года президент США Дональд Трамп после удачной спецоперации в Венесуэле и ареста диктатора Николаса Мадуро снова заговорил о необходимости контролировать Гренландию, полуавтономную территорию Датского королевства, ссылаясь на вопросы национальной безопасности и стратегического расположения.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможном установлении контроля США над Гренландией.

В Белом доме опубликовали карту Гренландии в цветах флага США

На фоне громкой операции США в Венесуэле, которая продемонстрировала готовность Вашингтона к жестким геополитическим решениям, в близком кругу президента Дональда Трампа снова заговорили о возможном расширении американского присутствия - на этот раз в Арктическом регионе. Международный резонанс вызвала Кэти Миллер, жена одного из ключевых советников президента Стивена Миллера, обнародовав в сети X изображение Гренландии, окрашенной в цвета флага США. Публикацию сопровождала короткая надпись "Скоро".

/ Фото: Katie Miller/X

Что сказал Трамп о Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил стратегический интерес Америки к Гренландии, заявив, что остров нужен для "защиты", хотя сейчас он принадлежит Дании. В интервью изданию Atlantic Трамп отметил, что Гренландия "окружена российскими и китайскими кораблями". На вопрос журналиста, означает ли операция США в Венесуэле готовность применить силу для контроля над Гренландией, он ответил, что этот вопрос придется решать "им самим".

"Я действительно не знаю...Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам нужна Гренландия, абсолютно. Нам это нужно для защиты", - добавил Трамп.

Позже, в воскресенье, 4 января на борту Air Force One, Трамп добавил, что США "разберутся с Гренландией в течение двух месяцев".

"Мы разберемся с Гренландией примерно за два месяца. Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней", - сказал Трамп журналистам в воскресенье на борту Air Force One, не предоставляя дополнительной информации о том, что тогда произойдет.

Ранее Трамп назначил спецпредставителя по вопросам Гренландии. Им стал губернатор Луизианы Джефф Лэндри, о чем президент США объявил 21 декабря.

В США заговорили о военном захвате острова

Заместитель руководителя администрации Белого дома Стивен Миллер выразил мнение, что Гренландия должна стать частью США как элемент американской системы безопасности, при этом не исключив возможность силового сценария. Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Президент четко высказался в течение месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности... Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов... Никто не собирается воевать (с США - ред.) в военном отношении из-за будущего Гренландии", - сказал он.

Во время разговора журналист прямо поинтересовался, может ли быть исключено военное вмешательство, однако Миллер избежал прямого ответа, зато поставил под сомнение право Дании на эту арктическую территорию. Комментируя тему спецоперации США в Венесуэле, он также апеллировал к концепциям силы и власти, которые, по его словам, определяют правила в реальном мире.

"На чем основываются их территориальные претензии? На чем основывается их желание считать Гренландию колонией Дании? Соединенные Штаты - это сила НАТО. Чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и это тема для разговора, который мы будем вести как страна", - заявил чиновник.

Реакция ЕС

Лидеры ведущих европейских стран и Дании обнародовали общую позицию относительно статуса Гренландии после заявлений президента США о намерениях контролировать остров. Текст заявления опубликовали на официальном аккаунте правительства Дании в X.

Заявление подписали Фридрих Мерц (Германия), Эмманюэль Макрон (Франция), Дональд Туск (Польша), Джордия Мелони (Италия), Педро Санчес (Испания), Кир Стармер (Великобритания) и Метте Фредериксен (Дания).

"НАТО четко просигнализировал, что Арктический регион - приоритет, и европейские союзники активизировали свои усилия. Мы и многие другие союзники увеличили присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы поддерживать безопасность в Арктике и сдерживать соперников. Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО", - говорится в заявлении.

Подписанты отметили, что безопасность в регионе следует обеспечивать коллективно через НАТО, членом которого являются США. Они также подчеркнули соблюдение принципов Устава ООН относительно суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

В заявлении отмечается, что эти принципы являются универсальными, и их нельзя нарушать. США остаются ключевым партнером в этих вопросах как член НАТО и страна с оборонным соглашением с Данией от 1951 года. Решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии, должны только Дания и Гренландия.

Позиция Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что возможное вооруженное нападение США на любое другое государство - члена НАТО означало бы крах всей системы безопасности, которую Североатлантический альянс выстраивал со времен завершения Второй мировой войны. Об этом она сказала в понедельник, 5 января, в интервью датскому телеканалу TV2. Она напомнила, что Гренландия, несмотря на полуавтономный статус в составе Датского королевства, также входит в НАТО.

"Если Соединенные Штаты решат военным путем атаковать другую страну НАТО, то все закончится. То есть, включая наше членство в НАТО и, следовательно, безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны", - сказала она.

Фредериксен подчеркнула, что заявления президента США Дональда Трампа о намерениях получить контроль над Гренландией нужно воспринимать серьезно. По ее словам, Дания не согласится с ситуацией, при которой такая угроза будет нависать как над страной, так и над самим островом.

Гренландия / Инфографика: Главред

Какой дедлайн поставил Трампа для "захвата" Гренландии - Politico

Соединенные Штаты могут установить контроль над Гренландией уже в 2026 году, воспользовавшись благоприятным моментом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных экспертов и чиновников.

По их оценкам, в ближайшие месяцы Вашингтон способен попытаться реализовать такой сценарий, использовав так называемое окно возможностей. Отмечается, что подобные действия могут быть приурочены к важным политическим и символическим датам - накануне промежуточных выборов в США 3 ноября и к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов 4 июля.

Как Москва может использовать обострение относительно Гренландии

Как отмечает Bloomberg, несмотря на широкую автономию Гренландии, вопросы обороны и безопасности и в дальнейшем находятся в компетенции Дании. Остров все больше приобретает стратегический вес из-за климатических изменений, появления новых морских маршрутов и доступа к природным ресурсам. На этом фоне Россия и Китай уже усилили свою активность в Арктике, вступая в конкуренцию с США и НАТО.

Аналитики предостерегают, что возможное вмешательство Соединенных Штатов в дела Гренландии способно расшатать единство западного альянса и сыграть на руку Москве и Пекину. Ситуацию осложняет и то, что устав НАТО не содержит четких механизмов действий в случае, если одно государство-член применит силу против другого.

Подобный сценарий стал бы серьезным вызовом и для Европейского Союза. В случае обострения Дании пришлось бы искать поддержки среди европейских партнеров, которые одновременно остаются тесно связанными с США и в значительной степени полагаются на них в сдерживании России.

"Даже маловероятный военный сценарий в вопросе Гренландии представлял бы реальную угрозу НАТО и трансатлантическим отношениям", - указывает Иен Лессер из Фонда Маршалла Германии.

Какое соглашение может предложить Трамп по Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект соглашения по Гренландии, который в будущем могут предложить руководству острова. Об этом говорится в материале издания The Economist.

По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность заключения Договора о свободной ассоциации, который предусматривает повышение уровня жизни жителей Гренландии. Подобные договоренности США уже имеют с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау, предоставляя финансовую помощь в обмен на делегирование вопросов обороны, при сохранении внутренней автономии партнеров.

The Economist отмечает, что стратегия администрации Трампа по Гренландии имеет две цели: усилить разногласия между Данией и Гренландией и попытаться вести прямые переговоры с местными властями, минуя Копенгаген. В то же время прямое присоединение острова к США издание считает маловероятным и отмечает, что американские заявления вызвали беспокойство среди европейских лидеров.

Издание напоминает, что на территории Гренландии уже действует американская военная база, а действующие соглашения с Данией не ограничивают численность войск США. Однако значительное увеличение контингента вероятно потребует согласия Дании.

Для чего Трамп нацелился на Гренландию

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду пояснил, что ситуация с Гренландией первая всего связана с Россией, Китаем и арктическими маршрутами. Он отметил, что Трамп не намерен "завоевывать" остров.

"Скорее всего, с Гренландией будет так: она объявит независимость, а затем будет подписано широкое соглашение с США, и, возможно, ей будет предоставлен статус инкорпорированной территории, который есть, например, у Пуэрто-Рико. Это опять Арктика, где и у россиян, и у китайцев существенное преимущество по подводным лодкам, ледоколам и всему, что с этим связано", - указал он.

По его словам, другой смысл заявлений Трампа по Гренландии - сигнал России. Он отметил, что если РФ стремится игнорировать международное право и устанавливать "право силы", США могут действовать по тем же принципам. Например, вопрос о возможности США влиять на электронную инфраструктуру России. Загородний считает, что такая перспектива заставила власти Москвы и Пекина серьезнее оценить события.

Для чего республиканцы заговорить о захвате Гренландии именно сейчас

Эксперт по международной политике и вопросам Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса в интервью Главреду объяснял, что заявления Трампа по Гренландии стоит воспринимать как элемент продуманной стратегии, которую формируют Республиканская партия и его политическая команда.

По его словам, эта линия может быть нацелена на усиление влияния США над ключевыми мировыми логистическими маршрутами, прежде всего в рамках соперничества с Китаем в Арктическом регионе. В такой логике Гренландия предстает как значимый геополитический ресурс.

Политическая система США / Инфографика: Главред

"Есть также мнение, что это попытка Трампа, опираясь на свой послевыборный триумф, провести политическую экспансию США. Все зависит от того, с какой стороны смотреть на эти заявления. Трудно сказать, что из этого правда, поскольку сложно понять, что именно у Трампа на уме. Здесь важно наблюдать, будут ли эти заявления реализованы на практике и в какой форме", - резюмирует он.

