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Завершение войны откладывается, Трамп заставит Киев и Москву договориться - Куса

Анастасия Заремба
9 января 2025, 12:00
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У Трампа осознали, что за сутки войну в Украине закончить нельзя, Штаты прибегнут к челночной дипломатии, считает Илия Куса.
Трамп, Куса
Для Трампа полгода — это срок, необходимый для подготовки к переговорам по Украине, война может продолжиться / Коллаж Главред

Избранный президент США Дональд Трамп дал первый брифинг после утверждения его победы на выборах, где много времени отвел вопросу войны России против Украины и вариантам ее завершения.

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса рассказал, готов ли Трамп обсуждать с Путиным Украину без участия Зеленского, с чем в Киев приедет Кит Келлог и почему он отложил свой визит, а также что США могут предложить Украине вместо членства в НАТО.

После победы на выборах наблюдается существенное смягчение риторики Трампа относительно завершения войны в Украине. Ранее звучали заявления о том, что войну можно закончить за 24 часа, а теперь говорится о возможной встрече с Путиным в ближайшие полгода. С чем связано такое изменение?

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Это связано с подготовкой к реальным переговорам, и сроки начинают смещаться, потому что всем стало очевидно, что за пару недель невозможно организовать переговоры и завершить эту войну. Сейчас называются более реалистичные таймлайны. Полгода — это срок, который необходим для подготовки к переговорам, учитывая сложность ситуации.

Почему Трамп все больше говорит о прямых переговорах с Путиным, без участия Зеленского и Украины как таковой? Какие риски для нас это несёт?

Он не говорит, что Украина не будет участвовать. Речь идёт о том, что нужно вести переговоры с Россией. Не секрет, что Россия хочет переговоров именно с Соединёнными Штатами. Но для завершения войны нужны переговоры как с Россией, так и с Украиной. То есть переговоры с Украиной не должны исключать переговоров с РФ.

Пока Украина и Россия не готовы вести переговоры напрямую, возможно, будет организован формат челночной дипломатии. Сначала через спецпредставителя США Кита Келлога, который, вероятно, поедет и в Киев, и в Москву. Также возможны двусторонние встречи на высшем уровне, то есть Трампа с Зеленским и Путиным по отдельности, в качестве попытки организовать переговоры между сторонами.

Кстати, с чем связан перенос визита спецпредставителя США Кита Келлога в Украину – теперь его планируют совершить после инаугурации, хотя ранее говорилось, что это может произойти и до неё?

Скорее всего, это связано с логикой дипломатического процесса. После инаугурации новый президент вступит в должность, начнётся утверждение Сенатом кандидатур на ключевые посты, в том числе на пост госсекретаря, который также будет участвовать в переговорах.

Кит Келлог
Кит Келлог отложил визит до получения официального мандата от США - Куса / Википедия

А с чем, собственно, Келлог может приехать в Киев, учитывая те заявления Трампа, которые сейчас звучат? И насколько они, в принципе, сохранятся уже в постинаугурационный период?

Он должен будет установить прямой политический контакт с руководством Украины, изложить позицию, которая будет окончательно согласована в администрации Трампа. Это касается того, что именно он предлагает Украине. После этого, вероятно, будет аналогичная коммуникация с Москвой. Таким образом, стороны будут пытаться вывести на компромиссный вариант урегулирования, в котором обе стороны должны будут пойти на уступки.

Есть ли сейчас какие-то основные моменты, по которым наиболее активно могут начаться переговоры? Что является камнем преткновения в случае с Трампом, который говорит, что этой войны не должно было быть, и обвиняет в её начале Байдена?

Его ключевая цель — немедленное прекращение огня и стабилизация ситуации хотя бы на время его президентства. Это позволит ему заявить, что он положил конец войне, как и обещал во время предвыборной кампании, укрепить свой образ миротворца, поскольку его считают воинствующим президентом, который только провоцирует конфликты.

Трамп будет стремиться стабилизировать ситуацию, чтобы затем заниматься другими приоритетами, которые для него важнее: внутренним развитием США, экономическими и социальными реформами и стратегическим сдерживанием Китая. В этой логике он и будет действовать.

Дональд Трамп
Заявления Трампа могут быть попыткой провести политическую экспансию США - Куса / facebook.com/DonaldTrump

Как, по-вашему, тогда стоит относиться к заявлениям Трампа о Гренландии, Канаде и Панаме?

По-разному. Можно считать, что это просто затянувшаяся плохая шутка. А можно рассматривать как планы, за которыми стоит определённая стратегия Республиканской партии и команды Трампа. Эта стратегия может быть направлена на усиление контроля над ключевой глобальной логистикой, особенно в противостоянии с Китаем в Арктическом поясе. В этом контексте Гренландия может рассматриваться как важный геополитический актив.

Есть также мнение, что это попытка Трампа, опираясь на свой послевыборный триумф, провести политическую экспансию США. Всё зависит от того, с какой стороны смотреть на эти заявления. Трудно сказать, что из этого правда, так как сложно понять, что именно у Трампа на уме. Здесь важно наблюдать, будут ли эти заявления реализованы на практике и в какой форме.

На брифинге Трампа прозвучало заявление о невозможном вступлении Украины в НАТО из-за позиции России. Если говорить о дальнейшей подготовке к переговорам, может ли Трамп, исходя из этой позиции, предложить Украине, например, какую-то замену? Что это может быть – какие есть варианты?

Альтернатива вступлению НАТО – это либо отложенное вступление в НАТО на 10–20 лет, либо заключение двустороннего договора о стратегической безопасности и взаимной обороне с Соединёнными Штатами — подобного тем, что есть у США с Израилем, Южной Кореей и рядом других стран. Также возможным вариантом является предоставление долгосрочных гарантий поставок вооружения, пока не будет подписан полноценный мирный договор между Украиной и РФ.

Если, допустим, вариант с поставками оружия будет рассмотрен и принят, означает ли это, что в таком случае будут продолжаться военные действия?

Не исключено, что они продолжатся, поскольку прекращение огня не гарантирует устранения самой сути конфликта и его первопричин. Более того, даже тактическое военное поражение России на поле боя не гарантирует завершения войны.

Украине в любом случае нужны гарантии поставок вооружения, так как на данный момент страна не может самостоятельно производить достаточное количество вооружения. Также будет необходима финансовая помощь, поскольку экономика Украины сейчас не в состоянии полностью обеспечивать свои потребности самостоятельно с таким огромным оборонным бюджетом.

Таким образом, даже при достижении соглашения о прекращении огня нет уверенности в том, что боевые действия прекратятся надолго. Даже если прекращение огня будет работать, никто не знает, насколько длительным окажется этот мир. Это не гарантия того, что война закончится и не возобновится через несколько месяцев или лет.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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война в Украине Дональд Трамп членство в НАТО Илия Куса мирные переговоры с Россией Кит Келлог
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