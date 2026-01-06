"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Страны-союзники близки к заключению рамочного соглашения, которое проложит путь к мирному соглашению с Россией.

Мэтью Уитакер сделал заявление о завершении войны в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

В США ожидают окончательного согласования нескольких соглашений

Марко Рубио отсутствует в Париже на переговорах

Переговоры о гарантиях безопасности для Украины, возможно, близки к прорыву. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

По его словам, страны-союзники близки к заключению рамочного соглашения, которое проложит путь к мирному соглашению с Россией. Это заявление прозвучало в начале переговоров в Париже.

"Нам следует ожидать окончательного согласования нескольких соглашений. Одно из них - это "Коалиция желающих", в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, и они согласятся на определенные рамки безопасности для Украины. И Соединенные Штаты тоже, как в составе этой "Коалиции желающих", так и отдельно", - сказал он.

Уитакер уверен, что это соглашение может проложить путь к окончательному мирному соглашению с Россией.

"Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Пока мы продолжаем молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился", - заявил Уитакер.

Отмечается, что Соединенные Штаты удут представлены специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Госсекретарь Марко Рубио будет отсутствовать из-за обязательств, связанных с захватом США венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что Уитакер назвал "большой победой для Соединенных Штатов Америки и безопасности Западного полушария".

Он представил операцию как часть более широкой стратегии сдерживания, заявив, что она посылает четкий сигнал противникам США.

"Любой противник Соединенных Штатов должен быть обеспокоен тем, что он увидел. Это продемонстрировало возможности, недоступные ни одной другой стране. И в то же время это показывает, что Соединенные Штаты, когда президент что-то говорит, когда мы проводим красную линию, готовы отстаивать её своими силами. Для меня это и есть залог мира силой", - сказал Уитакер.

Будут ли работать гарантии безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, гарантии безопасности для Украины в формате пятой статьи Устава НАТО или Будапештского меморандума, по мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, не будут иметь реальной силы.

Он отмечает, что предложенные пункты безопасности не будут работать и являются скорее элементом политической игры, от которого не стоит ожидать серьезных результатов. Коваленко считает, что союзнические войска не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

"К тому же возникает вопрос - для кого эти гарантии безопасности? Для жителей Ужгорода и Черновцов, Ивано-Франковска и Львова? А как же гарантии безопасности для жителей Токмака, Мелитополя и т.д., они вообще будут? Нет. То есть это вопрос временно оккупированных территорий и свободных территорий Украины. Европейцам и американцам этого не понять. Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - считает эксперт.

Как писал Главред, европейские лидеры и американские чиновники стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, которое включает возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения.

Напомним, ранее появился мрачный прогноз относительно завершения войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф считает, что в случае публичного заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обещания будут выполнены.

О персоне: Мэттью Уитакер Мэттью Джордж Уитакер – американский юрист, политик и дипломат. Посол США в НАТО (с апреля 2025). Член Республиканской партии. Мэттью Уитакер родился 29 октября 1969 года. Учился в Университете Айовы, где получил степень бакалавра в области коммуникаций, а впоследствии – степень магистра делового администрирования и доктора юридических наук в Бизнес-колледже Типпи и Юридическом колледже Университета Айовы. В 2002 году Уитакер был кандидатом от Республиканской партии на должность казначея штата Айова, но проиграл. С 2004 по 2009 год занимал должность прокурора США Южного округа Айовы, где был известен агрессивным преследованием наркоторговцев. Уитакер баллотировался на первичных выборах Республиканской партии Айовы в Сенат США в 2014 году. Позже он писал статьи и выступал в ток-шоу на радио и кабельных новостных каналах как исполнительный директор Фонда ответственности и гражданского доверия (FACT), консервативной группы, защищающей интересы граждан. С февраля 2019 года был старшим советником в офисе заместителя генерального прокурора, но уже 2 марта 2019 года подал в отставку. В дальнейшем был гостем новостных и аналитических программ, в частности как сотрудник CNN, и был связан с юридической фирмой Graves Garrett. В августе 2019 года он стал управляющим директором Axiom Strategies и Clout Public Affairs. В ноябре 2024 года Дональд Трамп объявил Уитакера кандидатом на должность посла США в НАТО в своей второй администрации. 1 апреля 2025 года Сенат утвердил его кандидатуру 52 голосами против 45, а через два дня он принял присягу.

