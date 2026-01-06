Пять естественных способов защитить свой дом от крыс и мышей зимой

Грызуны с большей вероятностью будут рассматривать ваш дом как подходящее место для пережидания зимы.

Есть натуральные способы отпугиван крыс/ Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Как избавиться от крыс и мышей зимой

Что сделать, чтобы крысы покинули дом

Как и многие другие распространенные садовые вредители, крысы и мыши стремятся перебраться в помещения на зиму, поскольку эти места обеспечивают тепло, укрытие и пищу.

С наступлением морозов грызуны с большей вероятностью будут рассматривать ваш дом как подходящее место для пережидания зимы. Эксперты по борьбе с вредителями поделятся естественными способами отпугивания крыс от вашего дома в этом сезоне.

Перекройте источники пищи

Крысы едят любую доступную им пищу, поэтому устранение источников пищи — лучший способ держать их подальше. Это означает поддержание чистоты в доме, так как крысы сразу же направятся к любым следам пищи, включая птичий корм и корм для животных на территории, крошки на полу или столешницах. Храните продукты в герметичных контейнерах и регулярно проводите генеральную уборку кухни.

Мыши уходят на зимовку в дома/ JERVIS_PICS via flickr.com

Заделайте места проникновения

Крысам нужно отверстие размером примерно с монету, чтобы проникнуть в ваш дом. "Единственный способ по-настоящему защитить свой дом от крыс — это заделать все щели и отверстия", — говорит Николь Карпентер, президент Black Pest Prevention. Более того, поскольку их зубы очень крепкие, они легко могут прогрызть резину, пенопласт, пластик, винил и тонкую древесину. "Хотя стальная вата и силикон хорошо помогают отпугивать мышей, против крыс эффективны только оцинкованная стальная сетка, алюминиевая обшивка, металлические защитные пластины, металлическая сетка и бетонная заплатка", — говорит она.

Крысы ищут укромные места / УНИАН

Всегда начинайте с металла и никогда не игнорируйте щели вокруг труб или инженерных коммуникаций. После установки металла используйте герметик для наружных работ, чтобы закрепить его и закрыть оставшиеся воздушные зазоры. Крысы могут прогрызть почти любой герметик, и ни один из этих материалов не остановит настойчивую крысу, но металл — да. "Герметик нужен только для заполнения крошечных щелей, которые металл не может закрыть, и для того, чтобы металл был плотно прилегал, чтобы крысы не могли просунуть за него зубы", — говорят эксперты.

Удалите материалы для гнездования

Крысы устраивают гнезда в вашем доме, где они могут прятаться, спать и размножаться. "Если вы уберете места, где они могут строить себе жилища и укрытия, они с большей вероятностью покинут ваш дом", — говорит Болдуин. Эти животные любят беспорядок, потому что он дает им места для гнездования и укрытия от людей. Болдуин рекомендует убрать из дома стопки бумаги или картона. "Регулярно убирайте подвал и храните вещи на полках подальше от стен и пола", — говорит он.

Примените белый уксус

Белый уксус может служить полезным средством отпугивания при небольшом нашествии крыс или в качестве профилактической меры. Его резкий, едкий запах не нравится грызунам, которые в значительной степени полагаются на запаховые следы, чтобы найти пищу и убежище. "Обработанное уксусом пространство может показаться им неуютным и негостеприимным, как будто кто-то переставлял мебель в темноте", — говорит Болдуин.

Для использования этого метода смешайте равные части белого уксуса и воды в распылителе. Распылите средство вдоль плинтусов, за бытовой техникой и в углах, где вы заметили следы активности крыс. Также можно смочить ватные шарики неразбавленным уксусом и положить их в ящики или шкафы. Регулярно повторяйте обработку, так как запах со временем ослабевает.

Используйте масло перечной мяты

Если вы хотите отпугнуть крыс от дома без использования синтетических химикатов, масло перечной мяты может стать вашим новым любимым помощником. "У крыс невероятно острое обоняние, и насыщенный мятный аромат масла перечной мяты может быть для них на удивление отталкивающим", — говорит Болдуин.

