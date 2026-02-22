'Был прилет ракеты, вылетели окна': дом нардепа пострадал из-за атаки РФ

Во время вражеского обстрела семья нардепа находилась дома.

Дом Разумкова подвергся атаке / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, facebook.com/dmytro.razumkov

Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами

В результате атаки пострадал дом нардепа Дмитрия Разумкова

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российского обстрела

Российская армия осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на Киевскую область. В результате вероятного сбития вражеской цели пострадал дом нардепа и бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в селе Софиевская Борщаговка. Об этом рассказал нардеп в комментарии телеграм-каналу КС: новости Киев.

Во время вражеского обстрела семья Разумкова находилась дома. По словам нардепа, дети испугались, но пострадал, к счастью, только дом.

По его мнению, это был прилет вражеской ракеты.

"Был прилет ракеты, видимо, сбитой, она падала. Проходила громко. Вынесла все окна. Что-то сломало. Дети немного испугались, но нормально. Точно лучше, чем у других. Все в порядке", - сказал нардеп.

Разумков рассказал об атаке РФ - видео:

Последствия атаки РФ в селе Софиевская Борщаговка

В ГСЧС рассказали, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 ликвидированы все пожары на 8 локациях в разных районах области.

"В селе Путровка Фастовского района и поселке Софиевская Борщаговка продолжается разбор завалов разрушенных домов. Установлена палатка для обогрева жителей поврежденных взрывом домов. На месте разрушений работают психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

Удар России по Украине 22 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 22 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину более чем 300 ударными дронами, большинство из которых "Шахеды", и 50 ракетами различных типов, из которых значительная часть баллистических.

По его словам, враг наносил удары по Киеву и области, Днепровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесской области, Полтавщине, Сумщине.

"Главная цель удара – энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги", – добавил он.

Атака РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Атака затронула пять районов Киевской области, повредив жилье, инфраструктуру и хозяйственные объекты. Есть раненая женщина в Бориспольском районе, где разрушен частный дом и произошел пожар на ферме.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия ударила ракетой по американскому бизнесу в Украине - гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце.

