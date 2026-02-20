Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

Россияне, скорее всего, с наступлением тепла изменят тактику массированных обстрелов Украины.

Россияне могут запускать дроны и ракеты по новым целям / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Что сказал Якубец:

Россия не прекратит обстрелы весной и летом

Новой целью РФ могут стать объекты водоснабжения

Наибольшая угроза ударов нависла над городами-миллионниками

Страна-агрессор Россия в течение всей зимы атакует Украину дронами и ракетами. Главными целями обстрелов РФ являются объекты энергетики. Хотя на носу уже весна, враг не планирует прекращать удары по Украине. При этом цели атак, скорее всего, изменятся.

Как сообщил в эфире Киев24 бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец, весной и летом россияне могут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение.

По его словам, под угрозой в первую очередь будут города-миллионники, то есть Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры.

"Как правило, такие удары будут использоваться именно там, где наибольшая скученность населения. Кроме того, третьим фактом нужно рассчитывать, обязательно будут удары по заводам, предприятиям, военно-промышленному комплексу", - пояснил Якубец.

Бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ добавил, что россияне могут и в дальнейшем наносить масштабные удары, привлекая по 400 дронов и 50-60 ракет. При этом, нужно готовиться к угрозам со стороны Беларуси.

Якубец считает, что для защиты нужно устанавливать препятствия РЭБ вдоль северной границы.

Какими ракетами Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Какими будут российские обстрелы до конца отопительного сезона

Главред писал, что, по словам эксперта по вопросам авиационного рынка Богдана Долинце, российская оккупационная армия, вероятно, продолжит наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре Украины до завершения отопительного сезона.

Он пояснил, что враг не имеет возможности использовать оружие с военной точки зрения, поэтому переориентирует его против гражданского населения, гражданской критической инфраструктуры. И с высокой вероятностью, до завершения зимнего периода мы увидим продолжение именно такой тактики.

Российские обстрелы Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей.

Недавно в Донецкой области российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. В результате обстрела стало известно о трех погибших людях.

Накануне стало известно, что российская армия атаковала Одессу. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома.

Больше новостей:

О персоне: Иван Якубец Иван Якубец - полковник запаса, военный эксперт, член экспертного состава Центра исследования армий, конверсии и разоружения. В 1998-2005 годах Якубец командовал Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (АМВ СВ ВСУ).

