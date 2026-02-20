Мороз неожиданно возвращается на Полтавщину: когда с новой силой ударит холод

Вы узнаете:
- Какие опасные метеорологические явления фиксируют в Полтавской области
- Как изменится температура воздуха в субботу
В Полтаве и области сегодня синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
В течение суток 20 февраля на дорогах гололедица, поэтому объявлен первый уровень опасности (желтый). Ветер до конца дня пятницы будет северо-западный, 5-10 м/с.
Как изменится температура воздуха
По области днем ожидается от 0 до -5 градусов, а в городе Полтава температура воздуха будет ниже - от -3 до -5 градусов.
Погода 21 февраля
В субботу в Полтаве и области прогнозируют переменную облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер будет переменного направления, скоростью 2-7 м/c. Температура ночью будет колебаться в пределах -12-17 градусов, а днем составит -3-8 градусов.
Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика
Главред писал, что согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня, 20 февраля, в Украине сохранится морозная погода, местами ожидается снег, но уже с 23 февраля начнется потепление.
Она отметила, что ночи субботы и воскресенья останутся морозными - до -12... -15 градусов. А уже с 23 февраля в большинстве областей Украины начнется явное изменение воздушной массы на существенно более теплую.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в пятницу на Тернопольщине погода будет облачной. Ночью выпадет небольшой снег, но днем существенных осадков не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.
Накануне стало известно, что 21 февраля под влиянием очередного циклона в Украине снова ожидаются осадки. Они будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега, а на юго-востоке прогнозируется дождь.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
