Мороз неожиданно возвращается на Полтавщину: когда с новой силой ударит холод

Анна Косик
20 февраля 2026, 05:57
Несмотря на надежду на потепление на прошлой неделе, область снова атакуют холодные воздушные массы.
Погода в Полтавской области 20-21 февраля / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какие опасные метеорологические явления фиксируют в Полтавской области
  • Как изменится температура воздуха в субботу

В Полтаве и области сегодня синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

В течение суток 20 февраля на дорогах гололедица, поэтому объявлен первый уровень опасности (желтый). Ветер до конца дня пятницы будет северо-западный, 5-10 м/с.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Как изменится температура воздуха

По области днем ожидается от 0 до -5 градусов, а в городе Полтава температура воздуха будет ниже - от -3 до -5 градусов.

погода в полтаве 20 февраля
Погода в Полтаве 20 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 21 февраля

В субботу в Полтаве и области прогнозируют переменную облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер будет переменного направления, скоростью 2-7 м/c. Температура ночью будет колебаться в пределах -12-17 градусов, а днем составит -3-8 градусов.

погода в полтаве 21 февраля
Погода в Полтаве 21 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

Главред писал, что согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня, 20 февраля, в Украине сохранится морозная погода, местами ожидается снег, но уже с 23 февраля начнется потепление.

Она отметила, что ночи субботы и воскресенья останутся морозными - до -12... -15 градусов. А уже с 23 февраля в большинстве областей Украины начнется явное изменение воздушной массы на существенно более теплую.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в пятницу на Тернопольщине погода будет облачной. Ночью выпадет небольшой снег, но днем существенных осадков не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.

Накануне стало известно, что 21 февраля под влиянием очередного циклона в Украине снова ожидаются осадки. Они будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега, а на юго-востоке прогнозируется дождь.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

