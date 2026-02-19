Свет по расписанию, но не везде: как будут отключать электричество 20 февраля

Последствия атак на энергообъекты обусловливают необходимость почасовых ограничений в большинстве регионов Украины.

https://glavred.info/energy/svet-po-raspisaniyu-no-ne-vezde-kak-budut-otklyuchat-elektrichestvo-20-fevralya-10742261.html Ссылка скопирована

Энергетики подчеркивают важность экономного использования электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, unsplash

Кратко:

20 февраля в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии

Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Время и объем отключений могут меняться в зависимости от региона

В пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты страны.

видео дня

Состояние потребления электроэнергии

По данным компании, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на 9:30 19 февраля уровень потребления был на уровне предыдущего дня – среды.

Суточный максимум потребления 18 февраля был зафиксирован вечером и превысил показатель 17 февраля на 2,8%, что обусловлено применением меньшего объема ограничений в отдельных регионах.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объем применения отключений по конкретному адресу могут меняться. Узнать актуальные данные можно на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Рекомендации для потребителей

Энергетики призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией, ограничивать работу мощных приборов и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.

"Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отмечают в НЭК "Укрэнерго".

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Где в Украине самая сложная ситуация со светом – мнение эксперта

По оценке директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, украинская энергосистема сейчас находится в сложном состоянии. Повреждение ключевой инфраструктуры и ограниченные возможности передачи электроэнергии между регионами создают серьезные проблемы для стабильного снабжения.

Особенно острая ситуация наблюдается в четырех крупных городах, среди которых Киев. По мнению эксперта, столица вынуждена полагаться на электроэнергию из других регионов, ведь быстрое восстановление собственной генерации пока невозможно.

Также, по словам Харченко, серьезные проблемы с поставками электроэнергии остаются в Одессе, Харькове и Кривом Роге. Эксперт отмечает, что такие ограничения требуют повышенного внимания к эффективному использованию энергоресурсов на местах.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за повреждения инфраструктуры и ограниченных возможностей передачи электроэнергии между отдельными регионами. Для четырех городов ситуация остается особенно тяжелой, в частности речь идет о Киеве. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Кроме того, в регионах, которые будут подвергаться ударам со стороны России, после каждой атаки будут вводить аварийные отключения света, которые будут длиться примерно неделю. Об этом предупредил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Напомним, что эксперт по энергетике Юрий Корольчук подчеркнул, что в будущем нельзя полностью исключать риск повторения масштабных блэкаутов и системных сбоев в энергосистеме страны.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" – оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред