Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

Дарья Пшеничник
19 февраля 2026, 22:25
31
Навроцкий отметил, что подписанный им закон прекращает интервенционную помощь и вводит системные принципы.

Кароль Навроцкий
Украинцы в Польше потеряют льготы / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Польша свернет спецмеханизмы помощи украинцам и переходит к общей системе защиты
  • Льготы и медицинская помощь будут ограничены, ключевым станет статус PESEL UKR
  • Переходные правила будут действовать до 2027 года

видео дня

Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон, который постепенно ликвидирует действие специального "спецустава" для украинских беженцев, введенного в 2022 году. Документ предусматривает переход к единой системе временной защиты для всех иностранцев и существенно меняет правила пребывания, социальной поддержки и доступа к услугам для граждан Украины.

В обращении, опубликованном Канцелярией президента, Навроцкий заявил, что принятие документа стало результатом последовательной позиции власти, пишет PAP.

"Подписание этого документа показывает, что последовательность в действиях имеет смысл... Это доказывает, что твердость приносит результаты", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Польша и в дальнейшем поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, но в то же время завершает период "безусловных привилегий" для беженцев.

"Сегодня я выполняю это обязательство", - заявил Навроцкий.

Что меняет новый закон

  • Спецмеханизмы помощи заменяются общей системой временной защиты.
  • Статус PESEL UKR становится официальным подтверждением законного пребывания; бумажные документы заменят электронные карты DIIA и приложение mObywatel.
  • Пребывание украинцев, бежавших от войны, продлевается до 4 марта 2027 года.
  • Социальные выплаты и медицинская помощь будут ограничены: полный доступ сохранят только несовершеннолетние, работающие лица, жертвы насилия и другие уязвимые группы.
  • Нерегистрация на PESEL UKR в течение 30 дней после въезда будет означать автоматическую потерю временной защиты.
  • Поддержка в сфере проживания и питания останется только для лиц, которых невозможно перевести к стандартным механизмам без чрезмерных затрат.
  • Образовательные льготы для украинских учеников будут действовать до конца текущего учебного года.
  • Максимальный срок временного ограничения права на подачу заявления о международной защите увеличивается с 60 до 120 дней.

Переходный период

Документ предусматривает постепенное сворачивание чрезвычайных решений, в частности завершение работы Фонда помощи, выполнение обязательств BGK и продление действия виз и документов до 2027 года. Закон вступит в силу 5 марта 2026 года.

Украинцы за рубежом - последние новости

В Чехии заговорили о возможном пересмотре закона lex Ukraine, который регулирует пребывание украинских беженцев. Новоизбранный председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют существенного обновления.

В партии канцлера Германии предлагают ужесточить миграционную политику, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто годен к службе, предлагают отправлять на родину. Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарный разрешение на пребывание в США. Новые правила начали действовать с 16 октября 2025 года.

Об источнике: PAP

PAP - Polska Agencja Prasowa, Государственное информационное агентство Республики Польша. Является крупнейшим информационным агентством в Польше и основным источником информации о событиях в стране и за рубежом для всех средств массовой информации и государственных организаций. Основой деятельности агентства является поиск, обработка и публикация объективной информации, всесторонне освещающей события в стране и мире, пишет Википедия.

беженцы Польша
