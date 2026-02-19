Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

Навроцкий отметил, что подписанный им закон прекращает интервенционную помощь и вводит системные принципы.

Украинцы в Польше потеряют льготы / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com

Польша свернет спецмеханизмы помощи украинцам и переходит к общей системе защиты

Льготы и медицинская помощь будут ограничены, ключевым станет статус PESEL UKR

Переходные правила будут действовать до 2027 года

Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон, который постепенно ликвидирует действие специального "спецустава" для украинских беженцев, введенного в 2022 году. Документ предусматривает переход к единой системе временной защиты для всех иностранцев и существенно меняет правила пребывания, социальной поддержки и доступа к услугам для граждан Украины.

В обращении, опубликованном Канцелярией президента, Навроцкий заявил, что принятие документа стало результатом последовательной позиции власти, пишет PAP.

"Подписание этого документа показывает, что последовательность в действиях имеет смысл... Это доказывает, что твердость приносит результаты", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Польша и в дальнейшем поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, но в то же время завершает период "безусловных привилегий" для беженцев.

"Сегодня я выполняю это обязательство", - заявил Навроцкий.

Что меняет новый закон

Спецмеханизмы помощи заменяются общей системой временной защиты.

Статус PESEL UKR становится официальным подтверждением законного пребывания; бумажные документы заменят электронные карты DIIA и приложение mObywatel.

Пребывание украинцев, бежавших от войны, продлевается до 4 марта 2027 года.

Социальные выплаты и медицинская помощь будут ограничены: полный доступ сохранят только несовершеннолетние, работающие лица, жертвы насилия и другие уязвимые группы.

Нерегистрация на PESEL UKR в течение 30 дней после въезда будет означать автоматическую потерю временной защиты.

Поддержка в сфере проживания и питания останется только для лиц, которых невозможно перевести к стандартным механизмам без чрезмерных затрат.

Образовательные льготы для украинских учеников будут действовать до конца текущего учебного года.

Максимальный срок временного ограничения права на подачу заявления о международной защите увеличивается с 60 до 120 дней.

Переходный период

Документ предусматривает постепенное сворачивание чрезвычайных решений, в частности завершение работы Фонда помощи, выполнение обязательств BGK и продление действия виз и документов до 2027 года. Закон вступит в силу 5 марта 2026 года.

