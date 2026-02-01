Укр
Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

Анна Косик
1 февраля 2026, 09:53
В Польше уже выяснили, зачем Беларусь запустила свои объекты в воздушное пространство страны.
Беларусь осуществляет попытки разведки на территории Польши / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/pasienislt/?locale=uk_UA

Главное:

  • Белорусские объекты залетели на территорию Польши
  • Вооруженные силы Польши отслеживали движение объектов, нарушивших воздушное пространство
  • В командовании считают, что Беларусь проводила разведку

В ночь на 1 февраля белорусская сторона осуществила вторжение в воздушное пространство соседней Польши. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны в соцсети X.

Там отмечают, что Беларусь попыталась провести разведку и проверить реакцию систем противовоздушной обороны Польши. Они обнаружили объекты, похожие на воздушные шары, которые и вторглись в воздушное пространство.

"Полеты объектов контролировались военными радиолокационными системами и не представляли угрозы безопасности польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.

В Оперативном командовании добавили, что Вооруженные силы Польши постоянно контактируют с соответствующими службами и учреждениями и постоянно обмениваются данными о наблюдаемых объектах.

Как Польша может совместно с НАТО и Украиной защищать небо – мнение эксперта

Главред писал, что по словам авиационного эксперта, бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, Польша после многочисленных провокаций со стороны РФ и Беларуси, предложила странам НАТО создать над Украиной бесполетную зону.

Речь идет об исключительных действиях над Украиной. Их могут реализовать тремя разными вариантами. Один из них состоит в том, что самолеты и другое вооружение будут оставаться за пределами Украины, и НАТО будет пытаться действовать с той стороны границы.

Напомним, Главред писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил шансы России реализовать идею Владимира Путина о полном захвате Украины как низкие.

Ранее стало известно, что после двух диверсий на железной дороге Польша решила закрыть последнее консульство России в Гданьске. Это изрядно возмутило представителей страны-агрессорки.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий подарил издание, посвященное Волынской трагедии, президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Варшаве 19 декабря.

Об источнике: Оперативное командование вооруженных сил Польши

Оперативное командование вооруженных сил Польши - главный орган управления, отвечающий за оперативное управление Вооруженными Силами, переведенный в подчинение согласно решению Министра национальной обороны. С 23 декабря 2018 года подчинялась начальнику Генерального штаба Войска Польского, пишет Википедия.

Беларусь новости Польши Польша
Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФ

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

