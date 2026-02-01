Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

Главное:
- Белорусские объекты залетели на территорию Польши
- Вооруженные силы Польши отслеживали движение объектов, нарушивших воздушное пространство
- В командовании считают, что Беларусь проводила разведку
В ночь на 1 февраля белорусская сторона осуществила вторжение в воздушное пространство соседней Польши. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны в соцсети X.
Там отмечают, что Беларусь попыталась провести разведку и проверить реакцию систем противовоздушной обороны Польши. Они обнаружили объекты, похожие на воздушные шары, которые и вторглись в воздушное пространство.
"Полеты объектов контролировались военными радиолокационными системами и не представляли угрозы безопасности польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.
В Оперативном командовании добавили, что Вооруженные силы Польши постоянно контактируют с соответствующими службами и учреждениями и постоянно обмениваются данными о наблюдаемых объектах.
Как Польша может совместно с НАТО и Украиной защищать небо – мнение эксперта
Главред писал, что по словам авиационного эксперта, бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, Польша после многочисленных провокаций со стороны РФ и Беларуси, предложила странам НАТО создать над Украиной бесполетную зону.
Речь идет об исключительных действиях над Украиной. Их могут реализовать тремя разными вариантами. Один из них состоит в том, что самолеты и другое вооружение будут оставаться за пределами Украины, и НАТО будет пытаться действовать с той стороны границы.
Последние новости Польши
Напомним, Главред писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил шансы России реализовать идею Владимира Путина о полном захвате Украины как низкие.
Ранее стало известно, что после двух диверсий на железной дороге Польша решила закрыть последнее консульство России в Гданьске. Это изрядно возмутило представителей страны-агрессорки.
Накануне президент Польши Кароль Навроцкий подарил издание, посвященное Волынской трагедии, президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Варшаве 19 декабря.
Читайте также:
- Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФ
- Воздушное "окно" в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врага
- Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех
Об источнике: Оперативное командование вооруженных сил Польши
Оперативное командование вооруженных сил Польши - главный орган управления, отвечающий за оперативное управление Вооруженными Силами, переведенный в подчинение согласно решению Министра национальной обороны. С 23 декабря 2018 года подчинялась начальнику Генерального штаба Войска Польского, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред