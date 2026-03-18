По всей Украине начали отключать свет: в каких областях графики не действуют

Инна Ковенько
18 марта 2026, 12:54
Из-за дефицита мощности во всех регионах введены ограничения на потребление.
  • Ситуация в энергосистеме Украины сложная
  • По всей Украине введены графики отключений электроэнергии
  • В ряде областей действуют аварийные отключения

В среду, 18 марта, из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей ввели экстренные отключения света.

Также во всех регионах Украины ввели графики почасовых отключений света, хотя на 18 марта для населения их планировали не применять. Об этом сообщают в Укрэнерго.

Отмечается, что причиной стали последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак. А также рост уровня энергопотребления из-за низкой эффективности работы солнечных электростанций и снижения температуры воздуха.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме — во всех регионах Украины введены графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) и графики почасовых отключений. В отдельных областях в настоящее время действуют аварийные отключения, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сообщили в "Укрэнерго".

В каких регионах действуют аварийные отключения света

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в Черкассах и по области 18 марта с 11:10 ввели аварийные отключения электроэнергии. Там просят жителей Черкасской области экономить электроэнергию.

Также по указанию "Укрэнерго" в Черниговской области и в Киеве введены графики аварийных отключений света.

Кроме того, из-за российских атак произошли новые отключения электроэнергии в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях.

Как писал Главред, 17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Рано утром 17 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся по территории возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Утром 16 марта армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

