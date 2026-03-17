Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светом

Россия ударила по инфраструктуре Одесской области

Кратко:

Ночью РФ атаковала юг Одесской области

Пострадали объекты предприятий и оборудование

На местах возникли пожары

Жертв и пострадавших нет

В результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населённых пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание", - добавил Кипер.

В ГосЧС Украины также отметили, что россияне попали по энергетической, портовой и промышленной инфраструктуре.

"Спасатели работали на нескольких локациях одновременно, все пожары уже ликвидированы. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе ночь прошла спокойно и, что немаловажно, без воздушной тревоги.

"Спасибо нашим защитникам за покой в ​​родном городе. Желаю всем продуктивного дня и только хороших новостей", - написал он в Telegram.

Отключение света в Одессе и области сегодня

Как сообщили в ДТЭК Одесса, с 06:00 до 18:00 17 марта специалисты другой энергетической компании выполнят срочный ремонт оборудования.

Для безопасности работ будет частично обесточена Одесса и пригород.

"Объекты критической инфраструктуры будут снабжены электроэнергией. В случае объявления воздушной тревоги время ремонта может быть продлено", - говорится в сообщении.

После завершения работ энергетики будут поэтапно возвращать свет в дома во избежание пиковой нагрузки и новых аварий. Этот процесс требует дополнительного времени.

"Понимаем, что безотлагательные ремонты создают неудобства, однако это позволит стабилизировать и улучшить ситуацию со светом в Одессе и пригороде. Специалисты приложат все усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и вернуть электричество в каждый дом", - добавили в ДТЭК.

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Где найти пункт несокрушимости?

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

