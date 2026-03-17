Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светом

Анна Ярославская
17 марта 2026, 09:26
Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.
Атака на Одессу
Россия ударила по инфраструктуре Одесской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Ночью РФ атаковала юг Одесской области
  • Пострадали объекты предприятий и оборудование
  • На местах возникли пожары
  • Жертв и пострадавших нет

В результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населённых пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание", - добавил Кипер.

  Последствия удара РФ по Одесской области
    Последствия удара РФ по Одесской области Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA
В ГосЧС Украины также отметили, что россияне попали по энергетической, портовой и промышленной инфраструктуре.

"Спасатели работали на нескольких локациях одновременно, все пожары уже ликвидированы. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе ночь прошла спокойно и, что немаловажно, без воздушной тревоги.

"Спасибо нашим защитникам за покой в ​​родном городе. Желаю всем продуктивного дня и только хороших новостей", - написал он в Telegram.

Отключение света в Одессе и области сегодня

Как сообщили в ДТЭК Одесса, с 06:00 до 18:00 17 марта специалисты другой энергетической компании выполнят срочный ремонт оборудования.

Для безопасности работ будет частично обесточена Одесса и пригород.

"Объекты критической инфраструктуры будут снабжены электроэнергией. В случае объявления воздушной тревоги время ремонта может быть продлено", - говорится в сообщении.

После завершения работ энергетики будут поэтапно возвращать свет в дома во избежание пиковой нагрузки и новых аварий. Этот процесс требует дополнительного времени.

"Понимаем, что безотлагательные ремонты создают неудобства, однако это позволит стабилизировать и улучшить ситуацию со светом в Одессе и пригороде. Специалисты приложат все усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и вернуть электричество в каждый дом", - добавили в ДТЭК.

Где найти пункт несокрушимости?

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся по территории возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Утром 16 марта армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

Взрывы прогремели в Харькове. Кроме того, на Днепропетровщине враг атаковал два района области, ранена 71-летняя женщина. В результате вражеского обстрела Запорожья травмированы люди, есть жертвы. Под завалами были люди. Также россияне атаковали Черниговскую область.

В Воздушных силах ВСУ писали о том, что армия РФ нанесла нетипичный удар по Киевской области с применением ударных дронов разных типов. Такж удар был направлен на Одесскую и Запорожскую области.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

