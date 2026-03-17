Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работники

Анна Ярославская
17 марта 2026, 07:18
Восемь человек ранены после ракетного удара по Запорожью.
Ракетный удар по Запорожью
РФ нанесла удар по объекту логистики в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • РФ нанесла ракетный удар по Запорожью
  • Оккупанты били по терминалу логистического центра
  • В результате обстрела пострадали люди

Российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся по территории возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о ракетной угрозе в 06:10. Впоследствии прогремели взрывы.

"Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. В ходе атаки на работе находились 7 работников", - написал Федоров.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Запорожью:

Четыре человека получили контузии, еще трое – порезы головы и тела. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Позже Федоров уточнил, что число пострадавших увеличилось до 8 человек.

"Шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двоих человек медики оценивают как средней тяжести", - написал глава ОВА.

  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 16 марта армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

Взрывы прогремели в Харькове. Кроме того, на Днепропетровщине враг атаковал два района области, ранена 71-летняя женщина. В результате вражеского обстрела Запорожья травмированы люди, есть жертвы. Под завалами были люди. Также россияне атаковали Черниговскую область.

В Воздушных силах ВСУ писали о том, что армия РФ нанесла нетипичный удар по Киевской области с применением ударных дронов разных типов. Такж удар был направлен на Одесскую и Запорожскую области.

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

