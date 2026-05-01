"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Кристина Трохимчук
1 мая 2026, 05:55
Первая леди вспомнила о своих школьных годах.
Как Елена Зеленская сдавала экзамены

Первая леди Украины Елена Зеленская решила поддержать выпускников, которым предстоит сдавать НМТ. В эфире проекта "Сніданок з 1+1" жена Владимира Зеленского рассказала о провале, который случился у нее во время вступительных экзаменов.

Зеленская вспомнила, что во время ее учебы не существовало ВНО или НМТ, поэтому абитуриентам приходилось сдавать вступительные экзамены в выбранном институте. Елена призналась, что сильно переживала во время теста по математике и не смогла решить простую задачу.

Елена Зеленская - первая леди Украины

"В наши годы не было ни единого теста, ни ВНО. Еще тогда мы сдавали выпускные экзамены в школе, потом вступительные экзамены — экзамены в вуз я сдавала. И я помню, что стресс со мной сыграл пару раз злую шутку, потому что в школе все еще шло в своих классах с учителями, которых ты знаешь. А когда вступительные экзамены — помню экзамен по математике, я не смогла решить одну задачу, которую я решила потом просто в голове, когда ехала уже домой с экзамена. А этот стресс не дал мне — минус балльчик", — рассказала первая леди.

Чтобы облегчить стресс учеников, Елена представила пособие для психологической поддержки украинских выпускников, которым предстоит сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). По мнению первой леди, волнение не должно мешать абитуриентам показывать свой максимум.

Елена Зеленская - НМТ

"Для меня было всегда важно — не дать стрессу меня остановить в том, чтобы действительно продемонстрировать свои знания", — высказалась Зеленская.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что популярный продюсер Владимир Завадюк откровенно рассказал о профессиональных разногласиях со знаменитостями. По его словам, одним из самых резонансных конфликтов в его карьере стала крупная ссора с телеведущей Олей Фреймут.

Также Константин Октябрьский откровенно заговорил о непростом финале своего брака. Несмотря на вторую попытку спасти отношения и повторную свадьбу после первого развода, супруги все же решили окончательно разойтись несмотря на воспитание двух детей.

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Елена Зеленская новости шоу бизнеса
