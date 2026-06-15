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После удара РФ задерживается ряд поездов по всей Украине - детали

Инна Ковенько
15 июня 2026, 09:20
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В "Укрзализныце" отметили, что время задержки может измениться.
Из-за массированной атаки на Украину задерживается множество поездов
Из-за массированной атаки на Украину задерживается множество поездов / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця, соцсети

Главное:

  • Ряд поездов движется с задержками до 3-3,5 часов
  • Причиной стали повреждения инфраструктуры и эвакуация пассажиров
  • Движение поездов между городами сохраняется, в частности в Днепр и обратно

После массированной атаки РФ в ночь на 15 июня ряд поездов движется с задержкой. Причиной стали повреждения инфраструктуры и вынужденные остановки для эвакуации пассажиров. Об этом сообщила "Укрзализныця".

"Из-за повреждений инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров ряд поездов движется с задержкой. В то же время движение поездов дальнего следования между городами сохраняется, в частности, поезда курсируют до Днепра и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

видео дня

Наибольшее отклонение от графика фиксируется в:

  • 53/54 Одесса-Днепр +3,50 часа;
  • 75/76 Кривой Рог-Киев +3,30 часа;
  • 21/22 Харьков-Львов +3,30 часа;
  • 65/66 Киев-Сумы +3,30 часа;
  • 7/8 Одесса-Харьков +3 часа;
  • 39/40 Запорожье-Солотвино +3,40 часа;
  • 45/46 Харьков-Ужгород +3,30 часа;
  • 21/22 Львов-Харьков +3,15 часа.

"Следить за задержкой вашего рейса можно на сайте uz-vezemo. Однако важно отметить: время задержки может измениться. Поэтому внимательно следите за объявлениями на вокзалах и на борту", — подчеркнули в УЗ.

Отмечается, что железнодорожники работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, а также адаптируют маршруты.

Массированная атака на Украину 15 июня — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 июня российская оккупационная армия нанесла комбинированный массированный ракетно-дроновый удар. Оккупанты применили 70 ракет и более 400 дронов. Основным направлением удара стал Киев. Также под массированным обстрелом оказались Днепр и Харьков.

Впоследствии стало известно, что оккупанты наносили удары из Крыма и Курска. За короткий промежуток времени враг запускал большое количество ракет различных типов, что максимально затрудняло работу сил ПВО. Помимо столицы, армия РФ также атаковала Киевскую область, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлоград, Кропивницкий, Черкассы, Шостку, Чернигов, Николаевскую и Житомирскую области.

Армия РФ около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами.

В результате атаки были разрушены предприятия, колледж и инфраструктура. Ранения получил 64-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В результате ночной атаки россиян поврежден и Дом органной и камерной музыки в Днепре.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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