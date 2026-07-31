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Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода

Анна Косик
31 июля 2026, 15:17
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Локальные осадки ожидаются не во всех областях Украины.
Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода
Прогноз погоды в Украине на 1–2 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где в Украине температура поднимется до +38 градусов
  • В каких областях возможны грозовые ливни

Погода в Украине в первые дни августа будет жаркой, солнечной и сухой из-за влияния антициклона. Наиболее высокие температурные показатели будут фиксироваться в западных областях Украины.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, жаркая воздушная масса придет из стран Центральной Европы. На фоне повышенного атмосферного давления и незначительной облачности существенных осадков не предвидится, лишь вечером 2 августа местами на крайнем западе не исключены локальные грозовые ливни.

видео дня
синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: meteoprog.com/

Погода 1 августа

В субботу в западных областях ожидается жаркая и сухая погода. Осадков не предвидится. Ветер ночью переменного направления, днем южный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16–+21 градус, днем +33–+38 градусов.

В северной части Украины ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +12–+17 градусов, днем +28–+33 градусов.

В центральной части Украины будет солнечная и жаркая погода, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днём северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется в пределах +13–+18 градусов, днём +28–+33 градуса.

В южных областях и в Крыму ожидается жаркая погода без осадков под влиянием антициклона. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в диапазоне +16–+21 градус, днем +29–+34 градуса.

В восточной части будет преобладать солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13–+18 градусов, днем +26–+31 градус.

Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода
Погода в Украине 1 августа / фото: скриншот с meteoprog

Погода 2 августа

В воскресенье в западных областях погодные условия существенно не изменятся. Ожидается сухая и жаркая погода. Лишь вечером местами на Прикарпатье и Волыни пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16–+21 градус, днем +33–+38 градусов.

В северной части Украины сохранится жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +14–+19 градусов, днем +29–+34 градуса.

В центральной части страны продолжится период солнечной и жаркой погоды, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днём восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15–+20 градусов, днём +31–+36 градусов.

В южных регионах и на Крымском полуострове ожидается жаркая погода без осадков под влиянием антициклона. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в диапазоне +17–+22 градусов, днем +30–+35 градусов.

В восточных областях будет преобладать солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днем северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14–+19 градусов, днем +28–+33 градуса.

погода в украине 2 августа
Погода в Украине 2 августа / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце июля – начале августа под влиянием антициклона, то есть области высокого атмосферного давления, и распространения теплого воздуха из Западной Европы температура воздуха в Украине повысится.

Ранее сообщалось, что август начнётся сухой и практически безветренной погодой. Ночью будет +13–+18 градусов, днём средняя температура достигнет +25–+30 градусов.

Накануне синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару с температурой свыше +30 градусов.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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