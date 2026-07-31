Как научить ребенка правильно обуваться: небольшая хитрость для родителей

Блогеры показали простой лайфхак, который поможет ребенку быстро запомнить, где левый, а где правый ботинок.

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Лайфхак для детской обуви / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как с помощью наклейки научить ребенка правильно обуваться

Почему стоит привлечь малыша к этому процессу

Многие дети путают левый и правый ботинок, из-за чего процесс сборов на прогулку может затягиваться. Однако существует простой способ, который поможет малышу быстрее запомнить, как правильно обуваться, и научиться делать это самостоятельно.

Главред узнал, что украинские блогеры Tsvyk_family в TikTok поделились лайфхаком, который не требует специальных материалов и может дать результат уже через несколько недель.

видео дня

Как научить ребенка различать левый и правый ботинок

Авторы советуют использовать обычную наклейку. Она станет для ребенка простым визуальным ориентиром, который поможет быстрее запомнить правильное расположение обуви.

По их словам, этот способ станет ещё интереснее, если позволить ребёнку принять участие в процессе.

"Вы можете предложить ребенку самому выбрать наклейку, возможно, он захочет самостоятельно ее вырезать и наклеить", - посоветовали авторы.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Tsvyk_family Tsvyk_family - страница в TikTok украинской семьи с аудиторией более 25 тысяч подписчиков. Родители публикуют видео о своей жизни и воспитании сына.

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