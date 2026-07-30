Из одного куста — целая грядка: огородник показал, как размножить помидоры без семян

Садовод рассказал, как превратить обычный пасынок в полноценный куст помидоров.

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Размножение помидоров - как вырастить томаты без семян / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как размножить помидоры черенками из пасынков

Сколько времени томаты укореняются в воде

Можно ли вырастить куст томата из бокового побега

Выращивание томатов из семян требует немало времени, внимания и соответствующих условий. Однако если вам срочно нужна дополнительная рассада, хочется размножить редкий куст или знакомые поделились удачным сортом, ждать прорастания семян не обязательно. Огородник и автор YouTube-канала S&K Greenhouse Джастин продемонстрировал быстрый способ получения новых кустов помидоров с помощью черенкования. По словам блогера, эта техника дает полноценный результат буквально за считанные дни.

Главред выяснил, как правильно укоренить пасынки томатов в июле.

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"Самый быстрый и надежный способ размножения помидоров - это черенкование", - отметил Джастин.

Как размножить помидоры черенками из боковых побегов

Объясняя технику шаг за шагом, блогер обращает внимание на строение растения. На главном стебле каждого куста регулярно появляются боковые отростки - пасынки, которые легко спутать с обычными ветками.

"Пасынки растут между ветвями и главным стеблем, и я люблю представлять их как отдельные кусты помидоров. Это как будто томатное растение, растущее из другого томатного растения", - пояснил огородник.

Однако не каждый побег подходит для размножения.

Какие побеги томатов лучше обрезать для черенкования

Джастин советует обращать внимание на сорт растения и наличие бутонов.

"Ищите пасынки без цветов. Для чрезвычайно быстрого роста обязательно берите черенки из индетерминированных (высокорослых) сортов, поскольку они развиваются значительно активнее, чем детерминированные", - советует эксперт.

Огородник добавляет, что помидоры удивительно легко укореняются даже без специальных препаратов.

"Меня всегда восхищает то, что происходит с побегами томатов: если присмотреться к срезанному стеблю, там уже можно увидеть крошечные белые бугорки - это зачатки корешков, которые ждут контакта с водой или почвой", - отмечает Джастин.

Сколько времени черенки помидоров укореняются в воде

Самым простым и популярным вариантом укоренения блогер называет обычную воду. Первые корни в воде появляются уже через 7–10 дней.

"Это самый надёжный способ. Именно его чаще всего показывают в социальных сетях, ведь через прозрачную бутылку можно воочию наблюдать, как прорастают корни", - рассказал автор канала.

Успех метода зависит от нескольких важных моментов:

Скорость: помещайте черенки в воду сразу после срезки, чтобы срез не подсыхал.

Свет: держите емкость под ярким, но рассеянным светом, избегая прямых солнечных лучей.

Гигиена: меняйте воду каждые несколько дней.

Смотрите видео о том, какие побеги томатов лучше брать для черенкования:

Также черенки можно высаживать сразу в кассеты с почвой, но этот способ требует строгого контроля влажности.

"Не давайте почве пересыхать. Вы поймёте, что пришло время пересаживать, когда корни начнут прорастать из дренажных отверстий лотка", - объясняет огородник.

Когда можно пересаживать укоренившиеся черенки томатов в открытый грунт

Блогер советует сначала перенести черенки из воды в кассеты с почвой на 3–5 дней, чтобы корни адаптировались к земле, и только потом высаживать на грядку.

"Примерно через неделю в кассете у растения сформируется хороший крепкий корневой ком, и тогда его можно смело пересаживать в открытый грунт", - подытоживает Джастин.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: S&K Greenhouse S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома. Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий. Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства. Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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