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Курс валют в августе: банкир назвал риски для доллара и евро в Украине

Анна Косик
30 июля 2026, 19:16
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Эксперт объяснил, повлияет ли сезонный спрос на валюту на стабильность гривны.
Курс валют в августе: банкир назвал риски для доллара и евро в Украине
Прогноз курса валют в Украине на август / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Лесовой:

  • Курс доллара в августе может превысить 45 гривен
  • Бизнес будет закупать валюту для импорта газа и топлива

В августе на валютном рынке Украины одновременно будут действовать две противоположные группы факторов – одни будут поддерживать гривну, другие будут оказывать краткосрочное давление на курс.

Как рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка "Глобус" Тарас Лесовой, главным изменением последнего летнего месяца станет сезонное оживление спроса на иностранную валюту.

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В Украине начинается подготовка к отопительному сезону

Со второй половины августа украинские компании активизируют закупки валюты, готовясь к осенне-зимнему периоду. Речь идет об импорте природного газа, топлива, энергетического оборудования и комплектующих, а часть предприятий будет формировать дополнительные валютные резервы на случай военных и энергетических рисков.

"Одновременные закупки валюты большим количеством импортеров могут ситуативно усиливать давление на межбанковский рынок", - пояснил банкир.

В валютном балансе есть еще один чувствительный элемент

Ситуация на мировом нефтяном рынке остается еще одним чувствительным элементом валютного баланса. Рост цен на нефть или осложнение логистики из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке заставят украинских импортеров тратить больше валюты на топливо.

"Топливо является валютным "лакмусом". Его удешевление снижает спрос на валюту и инфляционное давление. Подорожание, напротив, увеличивает расходы импортеров, логистических компаний и производителей", - отметил Лесовой.

При этом в конце лета традиционное сезонное подешевение овощей, фруктов и отдельных продуктов питания частично компенсирует подорожание импортных товаров и топлива.

Несмотря на ожидаемый рост спроса на валюту, серьезного давления на гривну не прогнозируют. По базовому сценарию, по мнению Лесового, в течение августа курс доллара будет держаться в пределах 44,5–45,5 гривен, а курс евро – 51–52,5 гривен.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ближайшие годы - прогноз

Главред писал, что, по словам руководителя аналитического департамента "Финансового пульса" Диляры Мустафаевой, валютный рынок Украины в течение 2026–2027 годов будет оставаться контролируемым.

Несмотря на военные риски, макроэкономические показатели демонстрируют постепенную стабилизацию рынка. По её словам, в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство заложило среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 31 июля. Доллар резко полетел вниз, а евро значительно укрепил свои позиции. Злотый также демонстрирует рост по отношению к украинской валюте.

Ранее сообщалось, что курс доллара и евро на рубеже июля и августа, скорее всего, удержится на июльских уровнях, если ситуация на мировом рынке топлива резко не ухудшится.

Накануне стало известно, что валютный рынок Украины в течение последней декады июля, вероятно, сохранит относительную стабильность. Резких колебаний курса доллара и евро не ожидается.

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О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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