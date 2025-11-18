Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Несмотря на военные риски, аналитик прогнозирует контролируемую ситуацию на валютном рынке Украины.

Ключевые тезисы:

Валютный рынок Украины будет контролируемым следующие два года

Доллар может вырасти до 48 грн

Основные риски - война и проблемы с финансированием

Валютный рынок Украины в течение ближайших двух лет будет оставаться контролируемым. Доллар в базовом сценарии может вырасти до 48 гривен. Об этом рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева со ссылкой на прогнозы МВФ, Кабинета министров и НБУ.

Она отметила, что несмотря на военные риски макроэкономические показатели демонстрируют постепенную стабилизацию рынка. По ее словам, в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство заложило среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

В то же время МВФ прогнозирует 45,4 грн/доллар в 2026 году и 47,5 грн/доллар в 2027-м. Хотя НБУ не публикует официального курсового прогноза, в октябрьском инфляционном отчете регулятор отметил, что дефицит валюты частного сектора в 2026 году будет значительным, но с 2027 года начнет сокращаться.

"Это произойдет благодаря росту экспортной выручки - прежде всего агросектора, металлургии, ИТ-услуг и отдельных направлений машиностроения. В то же время импорт будет снижаться естественным путем, включая энергетические поставки", - пояснила Мустафаева.

Эксперт добавила, что поддержка международных партнеров будет оставаться критически важной. По прогнозам, в 2026 году Украина получит более 45 млрд долларов международной помощи, а в 2027 году - 39 млрд долларов. Эти средства позволят избежать эмиссионного финансирования бюджета и компенсировать дефицит валюты.

Основные риски для прогноза, по ее словам, связаны с войной. Прежде всего - это интенсивность обстрелов, разрушение инфраструктуры, снижение производственной активности, перебои во внешнем финансировании и углубление миграционных тенденций.

"Если базовые предположения оправдаются, в 2026-2027 годах курс доллара не выйдет за пределы 48 гривен. Рынок будет оставаться управляемым. Но все будет зависеть от хода войны и стабильности внешней поддержки", - добавила Диляра Мустафаева.

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак прогнозирует стабильный курс доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордных 44 млрд долларов, превысив показатели мирных лет.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей возле пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - добавил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, НБУ повысил официальный курс доллара до 42,09 грн/долл. и евро до 48,79 грн/евро на 19 ноября. В то же время курс злотого снизился до 11,49 грн/злотый.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает покупку доллара выгодной стратегией, евро - больше для расчетов за рубежом. Председатель Совета предпринимателей Андрей Забловский советует также обратить внимание на фунт, швейцарский франк и коллекционные монеты НБУ.

Кроме этого, эксперт "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что валютный рынок Украины в середине ноября будет оставаться стабильным. Курс доллара будет колебаться около 42 грн, а евро - до 50 грн.

О персоне: Диляра Мустафаева Диляра Мустафаева - руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс". Имеет большой опыт в аналитике финансовых рынков, банковском деле и управлении рисками. С ноября 2025 года - председатель Наблюдательного совета Глобус Банка.

