Еще не декабрь, а цены космос: в Украине подорожали продукты на "Оливье"

В супермаркетах корзина продуктов на "Оливье" обойдется достаточно дорого.

В Украине растут цены на продукты

Классический "Оливье" обойдется украинцам в почти 350 гривен

Накануне новогодних праздников цены на продукты на "Оливье" вырастут

"Оливье" - один из самых любимых салатов многих украинцев. Однако для того, чтобы приготовить его дома, как выяснилось, надо недешево скупиться, ведь цены на ингредиенты к популярному блюду заметно поднялись.

Главред узнал, сколько в среднем обойдутся все ингредиенты на салат "Оливье" согласно ценам на сайте Минфин.

Сколько стоят продукты для "Оливье"

Согласно классическому рецепту, в салат "Оливье" добавляют картофель, морковь, яйца, вареную колбасу, соленые огурцы, зеленый горошек, майонез, а также любимые специи.

По состоянию на 17 ноября, в украинских супермаркетах средняя цена на килограмм картофеля составляет 15,40 гривны. На "Оливье" нужно примерно 300 граммов картофеля, то есть за него придется отдать 4,62 гривны.

Морковь в магазинах сегодня продают по 11,23 гривны за килограмм. Согласно рецепту, на салат нужно примерно 150 граммов этого овоща, поэтому он будет стоить 1,68 гривны.

Десяток яиц в Украине в среднем стоит 80,60 гривны, поэтому четыре яйца на "Оливье" обойдутся в 32,24 гривны. Вареная колбаса "Докторская" тоже не из дешевых - 487,95 гривны за килограмм, а 350 граммов на салат будут стоить примерно 170,78 гривны.

Консервированные огурцы весом 920 граммов в супермаркетах продают за 198,70 гривны, а зеленый горошек весом 410 граммов – за 44,99 гривны. Так что 200 граммов огурцов на салат обойдутся в 43,19 гривны, а 200 граммов горошка - в 21,95 гривны.

Пачка майонеза весом 300 грамм стоит 56,99 гривны. Для салата нужно около 200 граммов майонеза, так что он "влетит" в 37,99 гривны.

В итоге, если покупать все ингредиенты на салат "Оливье" сегодня, его себестоимость составляет 312,45 гривны. Для сравнения, в декабре 2024 года украинцы платили за такое же количество ингредиентов 300 гривен.

Однако стоит учесть, что в ближайшие недели, согласно прогнозам экспертов, цены на большинство продуктов подскочат из-за повышения спроса накануне новогодних праздников, поэтому по сравнению с прошлым годом "Оливье" будет еще дороже.

На какие продукты цены взлетят в ближайшее время - мнение эксперта

Главред писал, что по словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, отключения электроэнергии однозначно влияют на цены на продукты питания.

"Производства мяса, яиц, молочных продуктов и хлеба работают с наибольшей привязкой к электроэнергии. Если на предприятии нет генератора, оно вынуждено либо сокращать производство, либо останавливать его", - подчеркнул он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация с ценами на подсолнечное масло в Украине будет только ухудшаться - цена в магазинах может вырасти на 10-15% уже до конца года.

Накануне сообщалось, что цены на основные овощи в Украине сейчас на 26-30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, однако уже зимой возможен заметный рост стоимости.

Ранее стало известно, что из-за уменьшения предложения молока цены на молочку растут. Так происходит традиционно ежегодно, и эта традиция сохранится в этом году

