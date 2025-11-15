Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

Он отметил, что если рассчитывать прямую себестоимость, есть основания для того, чтобы молочка росла в цене.

https://glavred.info/economics/chto-budet-s-cenami-na-molochku-do-konca-goda-ekspert-dal-prognoz-10715639.html Ссылка скопирована

Что будет с ценами на молочку до конца года / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как изменится цена на молочку в ближайшее время

От чего будет зависеть стоимость молочных продуктов

Осенью молочная продукция, как правило, дорожает. Самым дорогим традиционно будет сливочное масло.

Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

видео дня

"Из-за уменьшения предложения молока цены на молочку растут. Так происходит традиционно ежегодно, и эта традиция сохранится в этом году. Ведь будет дорожать и сырье, и переработка, и хранение. Потому что для того, чтобы работали морозильные камеры, и молоко не скисало, нужна электроэнергия, а это, конечно, потребует дополнительных расходов", - пояснил эксперт.

Он отметил, что если рассчитывать прямую себестоимость, есть основания для того, чтобы молочка росла в цене.

"Впрочем, опять все упирается в покупательную способность населения. Не рискну называть цифру. Ведь если вдруг начнутся сильные морозы, спрос упадет, и цена может даже снизиться, просто потому что люди перестанут покупать молочную продукцию. Мы начинали разговор с того, что говорили, что цену формирует совокупность многих факторов, в том числе и температуры на улице. А вдруг прилетит "шахед" по торговым комплексам или перерабатывающим предприятиям, это тоже уменьшит общее предложение на рынке. И тогда цена вырастет просто из-за того, что в данный момент уменьшилось предложение. То есть есть много факторов, которые сейчас невозможно предсказать", - подытожил эксперт.

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, из-за массированных обстрелов и регулярных отключений электроэнергии в Украине под угрозой оказалась одна из важнейших отраслей - хлебопекарная. Пекарни по всей стране вынуждены останавливать производство, ведь работать на генераторах становится экономически невыгодно.

Также в Украине из-за роста предложения и низкого спроса упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5-10 грн/кг.

Напомним, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.

Вам может быть интересно:

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред