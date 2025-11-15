Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

Вы узнаете:
Осенью молочная продукция, как правило, дорожает. Самым дорогим традиционно будет сливочное масло.
Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Из-за уменьшения предложения молока цены на молочку растут. Так происходит традиционно ежегодно, и эта традиция сохранится в этом году. Ведь будет дорожать и сырье, и переработка, и хранение. Потому что для того, чтобы работали морозильные камеры, и молоко не скисало, нужна электроэнергия, а это, конечно, потребует дополнительных расходов", - пояснил эксперт.
Он отметил, что если рассчитывать прямую себестоимость, есть основания для того, чтобы молочка росла в цене.
"Впрочем, опять все упирается в покупательную способность населения. Не рискну называть цифру. Ведь если вдруг начнутся сильные морозы, спрос упадет, и цена может даже снизиться, просто потому что люди перестанут покупать молочную продукцию. Мы начинали разговор с того, что говорили, что цену формирует совокупность многих факторов, в том числе и температуры на улице. А вдруг прилетит "шахед" по торговым комплексам или перерабатывающим предприятиям, это тоже уменьшит общее предложение на рынке. И тогда цена вырастет просто из-за того, что в данный момент уменьшилось предложение. То есть есть много факторов, которые сейчас невозможно предсказать", - подытожил эксперт.
Как писал Главред, из-за массированных обстрелов и регулярных отключений электроэнергии в Украине под угрозой оказалась одна из важнейших отраслей - хлебопекарная. Пекарни по всей стране вынуждены останавливать производство, ведь работать на генераторах становится экономически невыгодно.
Также в Украине из-за роста предложения и низкого спроса упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5-10 грн/кг.
Напомним, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.
