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В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

Руслана Заклинская
9 апреля 2025, 20:15
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Полномасштабное вторжение РФ значительно повлияло на поголовье животных в Украине.
В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока
В Украине резко сокращается поголовье скота / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Ключевые тезисы Марчука:

  • Полномасштабное вторжение способствовало уменьшению поголовья свиней и крупного рогатого скота в в домашних хозяйствах
  • В то же время на промышленных фермах наблюдается рост поголовья

Полномасштабное вторжение РФ значительно повлияло на поголовье животных в Украине. Производство свинины и говядины продолжает уменьшаться с каждым годом войны. Об этом во время чата на Главреде рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Особенно это касается домашних хозяйств, то есть люди просто перестают держать скот, во-первых, из-за тяжести работы, во-вторых, из-за финансовых затрат, которые они просто не смогут тянуть, то есть из-за дорогой комплектующей производства этой продукции", - отметил он.

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В то же время на промышленных фермах наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота благодаря профессиональному уходу. По словам Марчука, есть надежда, что предложение от таких производителей будет только расти.

"К тому же одним из требований для интеграции Украины в Евросоюз является переход на производство молока экстракласса, то есть высшего сорта, которое потребляется и внутри страны, и идет на экспорт. Но производство молока экстракласса могут обеспечить только высокотехнологичные фермы", - добавил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Напомним, с 3 апреля 2025 года АМКУ предоставил десяти крупнейшим производителям куриных яиц обязательные рекомендации по недопущению завышения цен и ограничению их наличия на рынке. Это решение связано с резкими колебаниями цен на яйца перед Пасхой.

Также Украина не экспортирует овощи в больших объемах, а, наоборот, испытывает дефицит из-за временной оккупации части территорий. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета отметил, что из-за потери территорий страна не имеет достаточного количества овощей для экспорта, а Европа также выращивает собственные овощи и даже импортирует их в Украину.

Как сообщал Главред, накануне Пасхи 2025 подорожали яйца и мука, которую используют для выпечки. Средняя цена муки в начале апреля составляет 31,39 гривны за килограмм, что на несколько гривен больше по сравнению с февралем-мартом.

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Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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