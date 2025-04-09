Цена полетит вниз: эксперт ответил, когда в Украине подешевеет бензин

Со следующей недели АЗС могут начать продавать топливо по обновленным ценам.

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Цены на топливо начнут снижаться / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине упадут цены на топливо

Насколько подешевеет бензин и дизель

Сколько стоит топливо в Украине по состоянию на 9 апреля

После введения тарифов Дональдом Трампом в мире цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021. Если же такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем, то в Украине уже на следующей неделе снизятся цены на топливо. Об этом заявил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн в комментарии Укринформу.

"Ожидаем, что, если разворота цен на нефть не произойдет, то цены на АЗС начнут падать уже на следующей неделе. Если цена 65 долларов удержится в течение апреля, снижение может составить на бензин и дизель минимум 3 грн/л", - сказал Куюн. видео дня

Он также подчеркнул, что падение цен на нефть приведет к снижению доходов России, соответственно, это ограничит возможности Москвы продолжать войну против Украины.

Как сообщает финансовый портал Минфин, по состоянию на сегодня средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 55,72 грн/л.

В среднем топливо в Украине 9 апреля продают по таким ценам:

бензин А-95 премиум - 59,47 грн/л;

бензин А-95 - 55,72 грн/л;

бензин А-92 - 53,57 грн/л;

дизельное топливо - 54,39 грн/л;

автомобильный газ - 36,09 грн/л.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Как писал Главред, в последние дни марта стоимость бензина и дизтоплива в Украине постепенно снижалась. По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, это связано с удешевлением нефти - ее цена упала с 82 до 70 долларов за баррель.

Напомним, украинские АЗС с 1 апреля существенно не изменили стоимость бензина А-95 - средняя цена осталась на уровне 55,66 грн/л.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал, что цены на топливо в Украине на АЗС могут снизиться на 2-3 гривны через месяц, если мировая цена на нефть продержится на уровне 65 долларов за баррель.

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Кто такой Сергей Куюн? Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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