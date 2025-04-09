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Группа украинцев может получить почти по 11 тысяч гривен: кто в списке

Марина Фурман
9 апреля 2025, 14:53
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Выплаты будут начислять в течение трех месяцев по 3600 гривен.
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Для кого предусмотрена денежная помощь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто может получить помощь от ООН
  • Как подать заявку на получение средств

Некоторые украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Ее сумма составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. Об этом сообщают представители Агентства ООН в Telegram-канале.

Кто может получить денежную помощь?

Агентство ООН по делам беженцев начало регистрацию на выплаты для жителей Сумской области. Поддержка будет предоставлена двум группам населения, а именно:

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  • вынужденно перемещенным лицам (переместились в течение последних шести месяцев);
  • беженцам, которые вернулись в Украину, или к местам постоянного проживания, после вынужденного перемещения в связи с военными действиями.

Денежная помощь будет предоставляться группе населения, которые подпадают под следующие требования:

  • у граждан небольшие финансовые возможности (доход на одного человека в семье не выше 5,4 тыс. грн);
  • семья имеет только одного из родителей, который воспитывает несовершеннолетнего ребенка или нескольких детей, заботится о пожилых людях;
  • в семье есть только лица пожилого возраста, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;
  • семья имеет тяжелобольных лиц или людей с инвалидностью.

Сумма социальных выплат составит 3 600 грн на человека в месяц и будет предоставляться в течение трех месяцев. То есть один человек может получить помощь в сумме 10 800 грн.

Чтобы получить выплаты, сначала нужно зарегистрироваться. Заявки будет принимать от жителей с. Лебединый Бобрик (Лебединская ТГ) Благотворительный фонд "Право на защиту" 11 апреля 2025 года. Украинцы смогут попасть на прием в пункт сбора данных только по предварительной записи. Адрес приема: ул. Центральная, 24 (11:00 - 15:00).

Записаться на прием можно по номеру телефона, который указан на официальной странице организации в Telegram.

Перечень документов, которые нужны для получения помощи:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер (необходимый для выплаты помощи);
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;
  • любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.);
  • личный номер телефона.

"Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи", - отмечают в благотворительном фонде.

Помощь украинцам - последние новости

Напомним, педагоги Александрийской общины (Кировоградская область) будут получать ежемесячную доплату в две тысячи гривен. По его словам городского головы Сергея Кузьменко, уже в апреле учителя школ, воспитатели в садах и педагоги внешкольных учреждений будут получать дополнительные к зарплате средства. Финансирование будет происходить из местного бюджета.

Как писал Главред со ссылкой на организаторов благотворительного фонда "Вітри змін", украинки в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь. Еще женщинам ВПЛ помогут с трудоустройством.

Также украинцы могут подать заявку на выплату 5000 гривен для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о семьях военнослужащих, проживающих в населенных пунктах Ивано-Франковской общины.

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Что такое управление верховного комиссара ООН по делам беженцев?

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) - организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам. Штаб-квартира - в Женеве, есть представительства во многих столицах и конфликтных точках по всему миру. Возглавляет управление Верховный комиссар ООН по делам беженцев. С 1 января 2016 года им стал Филиппо Гранди, сообщает "Википедия".

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