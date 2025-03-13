Знают не все: кто может рассчитывать на социальную помощь в Украине

Не все категории населения, для кого предусмотрена социальная помощь в Украине, знают, что могут ее получить.

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Для кого предусмотрены социальные выплаты и в каком размере / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский городской совет

Вы узнаете:

Какие категории населения Украины могут получить соцпомощь

Сколько денег можно получить от государства в виде социальной помощи

В Украине социальная помощь направлена на поддержку тех граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Закон четко определяет, для кого предусмотрены социальные выплаты.

Главред узнал, что согласно информации с сайта Верховной Рады Украины, такие выплаты предусмотрены для:

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Лиц с инвалидностью, которые не могут самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности.

Малообеспеченных семей, уровень дохода которых ниже установленного прожиточного минимума.

Одиноких матерей и пап, воспитывающих детей без поддержки второго родителя.

Лиц, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками или пожилыми людьми.

Безработных, которые потеряли источник дохода и нуждаются во временной финансовой помощи.

Кроме этого социальную помощь в виде пенсии получают те граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не приобрели достаточно страхового стажа для получения трудовой пенсии.

Если говорить о том, сколько лет стажа нужно для социальной пенсии в Украине, то законом предусмотрено, что она назначается тем гражданам, которые не имеют минимального страхового стажа (от 15 лет).

Какой размер социальной помощи в Украине?

Социальные выплаты в Украине различаются в зависимости от категории граждан, которые могут на них претендовать, и отдельных факторов. Например, денежная помощь лицам с инвалидностью отличается в зависимости от группы инвалидности, а вот социальная пенсия одинакова по размеру для всех и определяется на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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