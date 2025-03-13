Знают не все: кто может рассчитывать на социальную помощь в Украине

Вы узнаете:
- Какие категории населения Украины могут получить соцпомощь
- Сколько денег можно получить от государства в виде социальной помощи
В Украине социальная помощь направлена на поддержку тех граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Закон четко определяет, для кого предусмотрены социальные выплаты.
Главред узнал, что согласно информации с сайта Верховной Рады Украины, такие выплаты предусмотрены для:
- Лиц с инвалидностью, которые не могут самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности.
- Малообеспеченных семей, уровень дохода которых ниже установленного прожиточного минимума.
- Одиноких матерей и пап, воспитывающих детей без поддержки второго родителя.
- Лиц, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками или пожилыми людьми.
- Безработных, которые потеряли источник дохода и нуждаются во временной финансовой помощи.
Кроме этого социальную помощь в виде пенсии получают те граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не приобрели достаточно страхового стажа для получения трудовой пенсии.
Если говорить о том, сколько лет стажа нужно для социальной пенсии в Украине, то законом предусмотрено, что она назначается тем гражданам, которые не имеют минимального страхового стажа (от 15 лет).
Какой размер социальной помощи в Украине?
Социальные выплаты в Украине различаются в зависимости от категории граждан, которые могут на них претендовать, и отдельных факторов. Например, денежная помощь лицам с инвалидностью отличается в зависимости от группы инвалидности, а вот социальная пенсия одинакова по размеру для всех и определяется на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
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Что такое Верховная Рада Украины?
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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