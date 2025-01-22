От 1 гривны до 42 с "дикими" прыжками: как менялся курс доллара в Украине

Вы узнаете:
- В каком году в Украине был самый низкий курс доллара США
- В какие периоды курс доллара резко рос
- Какой курс доллара в Украине сегодня
Многие украинцы вспоминая времена, когда доллар был по 5 грн, как "золотые", считая, что это был самый низкий показатель на все годы независимости Украины. При этом мало кто на самом деле знает, когда в Украине был самый низкий курс доллара.
Главред проанализировал показатели курса доллара в Украине с помощью сайта Минфина с 1991 года по сегодня и обнаружил интересные "страницы" этого показателя.
Самый низкий курс доллара в Украине был официально зафиксирован в 1992 году, когда валюта гривна еще не была внедрена, а использовались купоно-карбованцы.
В это время доллар стоил меньше чем 1 гривну в эквиваленте. Однако после внедрения гривны в 1996 году ее курс к доллару установился на уровне 1,8 грн/доллар. Это был один из самых стабильных периодов для украинской валюты.
В 2000-х годах в Украине также наблюдалась относительная финансовая стабильность. Начиная с 2000 года, Национальный банк Украины установил фиксированный курс доллара на уровне 5 грн/долл. Этот курс удерживался почти 8 лет, вплоть до 2008 года, когда финансовый кризис привел к значительному обесцениванию гривны. В результате, доллар подорожал до 8 грн.
И хотя на тот момент такая стоимость доллара шокировала многих украинцев, уже через несколько лет они вспоминали "доллар по 8" как роскошь прошлого. Дело в том, что аннексия Крыма и начало военных действий на востоке Украины привели к резкому обесцениванию гривны.
Уже к концу 2014 года доллар вырос до 15 грн, а в последующие годы курс достиг отметки 25 грн и более. Казалось, доллар по 25 гривен уже достаточно высокий показатель, но в 2025 году это оценивают по другому и вспоминают, какой курс доллара был в Украине до полномасштабной войны с ностальгией.
Ведь уже в 2023 году официальный курс, установленный НБУ, составлял около 36,6 грн/долл из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину и уже не так резко, но растет в течение двух лет. По состоянию на 22 января 2025 года 1 доллар США эквивалентен 42 украинским гривнам.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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