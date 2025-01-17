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Гривню отвяжут от доллара: что будет с курсом и стоит ли скупать валюту

Анна Ярославская
17 января 2025, 11:12
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В НБУ считают, что переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике.
Евро, доллар
Курс гривни хотят привязать к евро, а не к доллару / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему евро хотят сделать курсообразующей валютой
  • Чего ждать от курса валют в ближайшее время
  • Покупать или продавать доллары и евро

Национальный банк Украины планирует сделать евро курсообразующей валютой вместо доллара. Конкретные сроки внедрения этого важного шага пока не озвучивают, однако эксперты уже оценили, как сейчас стоит действовать украинцам - покупать или продавать валюту.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике, в частности, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз. Однако, по ее словам, сейчас не самое лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны, пишет ТСН.

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Почему курс гривни хотят привязать к евро

Главная причина в том, что в стране растет количество совершаемых в стране валютных сделок именно в европейской валюте. Более того, благодаря активной поддержке Украины во время войны странами Евросоюза очень возросла доля евро в структуре привлечений Кабмина.

Кроме того, украинцы стали чаще покупать евро после полномасштабного вторжения РФ, когда многие наши соотечественники сбежали от большой войны в Европу.

Тем не менее доллар все же остается доминирующим в наличном валютообмене, его доля составляет около 75%.

Что будет с курсом валют в Украине - прогнозы

По мнению экспертов, на текущей неделе гривна будет дешеветь и дальше.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что возможна небольшая пауза, потому что наличный рынок уже достиг среднего курса 43 грн/доллар.

"Нацбанк проводит достаточно активную политику, чтобы не было быстрого обесценивания гривны. Но это не меняет общий тренд по ее девальвации", - сказал он.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что до 19 декабря не стоит ожидать значительного удорожания доллара.

Продавать или покупать валюту

Аналитики не рекомендуют продавать валюту без крайней необходимости. В частности, Пендзин прогнозирует, что в первые три месяца 2025 года курс наличной гривны не достигнет 44 грн/доллар (+2%), поэтому гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будут прибыльнее инвестиций в покупку валюты.

Шевчишин согласен, что гривневые инвестиционные инструменты пока могут принести большую прибыль, чем покупка наличной валюты. Однако в длительной перспективе валюта может дать доход, сопоставимый если не с ОВГЗ, то, по крайней мере, с гривневыми депозитами.

"Дополнительными преимуществами валютной наличности является высокая доступность и быстрая ликвидность, то есть ее можно без проблем в любой момент поменять на гривну по выгодному курсу. Но вкладывать все без исключения средства в валюту вряд ли целесообразно", - уверен Шевчишин.

Он предложил такую стратегию: "Краткосрочная перспектива – гривневые депозиты или ОВГЗ, долгосрочная – покупка валюты. Сейчас лучше дорожающий доллар, а не евро, потому что курс евро в ближайшие месяцы может снизиться до паритетного с долларом".

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

В свою очередь, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский напомнил, что стоит покупать какие-либо активы, в том числе и валюту, когда она дешевеет. Поэтому лучше взять паузу, пока не произойдет смена президента в Соединенных Штатах. По его мнению, инаугурация Дональда Трампа прояснит ситуацию с соотношением доллара и евро. Пока что можно покупать ОВГЗ и банковские слитки драгоценных металлов. Золото не будет дешеветь, но прибыль даст не раньше, чем через несколько лет, добавил он.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин посоветовал в первой половине года покупать доллары, а во второй - евро. Однако все будет зависеть от развития ситуации в стране.

В 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но существенных колебаний на валютном рынке не предвидится. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Ректор Международного института бизнеса Украины Александр Савченко считает, что курс доллара в Украине со временем стабилизируется и не будет дальше пересекать отметку 43 грн, однако к концу 2025 года валюта может преодолеть исторический рубеж.

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Кто такой Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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