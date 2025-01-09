Доллар 'взлетит': банкир спрогнозировал, каким будет курс в конце 2025 года

Ключевые тезисы Фурсы:
- Курс доллара в 2025 году будет расти
- К концу года доллар может достичь 45 гривен
- Изменения курса в пределах 10% соответствуют уровню инфляции
В 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но существенных колебаний на валютном рынке не предвидится. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире Киев 24.
"До конца этого года доллар будет по 45. Изменения в три гривны - это меньше, чем 10%. Это вообще ни о чем. Ну да, будет 45", - отметил он.
Эксперт пояснил, что контролируемая девальвация гривны является нормальным явлением для экономики во время войны. Фурса отметил, что, учитывая значительный торговый дефицит, стабильность гривны в таких условиях была бы аномальной.
"Когда у нас огромный торговый дефицит, было бы странно, если бы гривна оставалась стабильной. Поэтому все абсолютно естественно, без резких движений, без каких-то причин для паники. Изменение в пределах 10% за год, когда инфляция плюс-минус как раз 10%, это ни о чем", - добавил он.
Чтобы обезопасить себя от негативного влияния девальвации и инфляции, Фурса рекомендует инвестировать в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
"У нас доходность ОВГЗ 14-16%. Вы можете обыграть инфляцию, потенциальную девальвацию, просто вложившись в гривневые ОВГЗ. Не происходит ничего страшного для экономики и ничего страшного для обычного человека", - сказал Фурса.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, 6 января курс доллара в Украине установил первый рекорд в 2025 году, достигнув отметки 42,09 грн/долл. Курс евро в тот день вырос до 43,33 грн/евро.
Также 8 января официальный курс доллара установили на уровне 42,23 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий день. Евро, наоборот, немного снизился: официальный курс составляет 43,88 гривны (-3 копейки).
Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара будет оставаться в пределах 42-45 грн за доллар без значительных колебаний. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что бюджет страны предусматривает среднегодовой курс на уровне 45 грн/долл.
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Кто такой Сергей Фурса
Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио- и телеведущий.
Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил Институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка" Также в 2006 окончил Международный университет финансов.
Профессиональная карьера:
Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований - Укрсиббанк, 2005-2008;
Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом - Renaissance Capital, 2008;
Старший аналитик - Astrum Investment Management, 2008-2011;
Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами - Dragon Capital, с 2011.
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