За год цена выросла в 2,3 раза: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Очередное повышение стоимости продукта обусловлено небольшим урожаем.

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В Украине дорожает морковь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему цена на морковь продолжает расти

Сколько стоит килограмм моркови в Украине

В Украине цены на популярные овощи продолжают повышаться, в частности стоимость моркови стабильно растет уже несколько недель. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня морковь продают в пределах 25-32грн/кг, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

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В среднем цена на морковь в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года.

Эксперты объясняют, что очередное повышение стоимости продукта обусловлено небольшим урожаем, который существенно пострадал в результате неблагоприятных погодных условий.

Аналитики добавляют, что многие производители уже заявили о завершении сезона реализации имеющихся запасов продукции. А часть фермерских хозяйств предлагает к продаже остаточные партии моркови или вовсе воздерживаются от продаж, надеясь реализовать овощи ближе к весне по более высоким ценам.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена килограмма тертого какао уже превысила 1000 гривен. Владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь рассказал, что полное подорожание шоколада и какао в Украине стоит ожидать в ближайшее время.

Кроме шоколада, дорожает и кофе. По последним подсчетам, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

Между тем цены на молоко-сырье в Украине стабилизировались. Известно, что средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20,00 коп. больше, чем месяц назад. Высший сорт в среднем стоит 18,65 грн/кг без НДС, цена не изменилась по сравнению с результатами мониторинга 25 ноября. А средняя цена на молоко первого сорта - 17,65 грн/кг без НДС, она не изменилась относительно второй половины ноября.

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