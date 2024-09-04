Цены без остановки растут: в Украине не утихает ажиотаж вокруг популярного овоща

Слухи о нехватке качественного урожая в этом сезоне подогревают ажиотаж на самый популярный овощ, говорят аналитики EastFruit.

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В Украине цены на самый популярный овощ пошли вверх и не останавливаются / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине стремительно вырос спрос на картофель из-за слухов о дефиците качественного урожая в этом сезоне. Соответственно и выросла стоимость картофеля. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, сейчас украинские фермеры реализуют картофель по цене от 12 до 18 грн/кг. В среднем это на 16% дороже, чем в начале прошлой недели.

"Росту темпов сбыта также способствовало снижение производства картофеля в стране. Напомним, что из-за аномальной засухи в этом году в основных регионах производства урожайность картофеля заметно снизилась. Также, неблагоприятные погодные условия не лучшим образом сказались и на качественных характеристиках картофеля", - отметили эксперты. видео дня

Сейчас оптовая цена картофеля в Украине в среднем вдвое превышает его стоимость в начале сентября 2023 года. В то же время продавцы не прогнозируют сокращения торговой активности в ближайшее время.

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Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине значительно снизились цены на некоторые продукты. Цены на белокочанную капусту упали с 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг, а морковь подешевела с 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Однако цены на тепличные томаты выросли с 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг, а кукуруза стоит 8-10 грн/кг. Салат подорожал вдвое - с 60-100 грн/кг до 120-180 грн/кг.

Также в Украине третью неделю подряд растут цены на помидоры. Сейчас стоимость помидоров колеблется в пределах 40-55 грн/кг.

Как сообщал Главред, значительно снизились цены на белокочанную капусту и сливы. Стоимость капусты теперь колеблется от 17 до 24 грн/кг, что на 13% дешевле, чем на прошлой неделе. Цены на сливы упали до 8-14 грн/кг, что на 54% ниже, чем неделю назад.

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