В Украине резко изменились цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

В Украине изменились цены на овощи. В частности картофель, морковь, помидоры и другие продукты подорожали. Об этом сообщили в EastFruit.
Аналитики отметили, что на украинском агрорынке увеличилось предложение репчатого лука, который за прошедшую неделю стал самым продаваемым товаром в овощном сегменте.
Среди других активно предлагаемых овощей: картофель, морковь и огурец, но количество продавцов томата уменьшается вторую неделю подряд.
Подчеркивается, что лидерство среди украинской сельскохозяйственной продукции отошло арбузам, из-за чего цены на него продолжили свое падение. Именно поэтому подешевела и дыня.
На какие овощи и фрукты цены изменилась заметнее всего:
- картофель - 12-18 грн/кг (с 10-16 грн/кг);
- капуста - 15-20 грн/кг (с 20-25 грн/кг);
- морковь - 12-16 грн/кг (с 10-14 грн/кг);
- лук репчатый - 10-15 грн/кг (с 12-15 грн/кг);
- помидор - 20-40 грн/кг (с 10-25 грн/кг);
- огурец - 30-45 грн/кг (с 35-55 грн/кг);
- сладкий перец - 25-50 грн/кг (с 45-50 грн/кг);
- перец Билозирка - 30-35 грн/кг (с 20-25 грн/кг);
- кабачок - 20-25 грн/кг (с 8-10 грн/кг);
- арбуз - 5-10 грн/кг (с 6-10 грн/кг);
- дыня - 10-20 грн/кг (с 15-25 грн/кг);
- укроп - 100-200 грн/кг (с 150-200 грн/кг);
- петрушка - 100-200 грн/кг (с 150-200 грн/кг).
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Ситуация с ценами в Украине - что известно
Напомним, ранее сообщалось, что цены на арбузы в Украине уже на 60% ниже, чем в начале августа 2023 года. Эксперты не ожидают значительного повышения цен в ближайшем времени. Ожидается, что цены на крупные арбузы останутся низкими, поскольку фермеры пытаются ускорить реализацию через уступки покупателям.
В то же время, совсем скоро, по словам украинских пекарей, могут начаться перебои с хлебом. Главная причины этого - увеличение стоимости муки, поэтому цены на хлеб могут вырасти на 15 - 20%.
Кроме того, в Украине резко выросли цены на молоко и молочные продукты из-за повышения тарифов на электроэнергию и частых отключений летом 2024 года. Повышение стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов в августе приведет к еще большему подорожанию этой категории продуктов.
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