В Украине резко изменились цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

Лидерство среди украинской сельскохозяйственной продукции отошло арбузам, из-за чего цены на него упали.

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В Украине изменились цены на овощи и фрукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине изменились цены на овощи. В частности картофель, морковь, помидоры и другие продукты подорожали. Об этом сообщили в EastFruit.

Аналитики отметили, что на украинском агрорынке увеличилось предложение репчатого лука, который за прошедшую неделю стал самым продаваемым товаром в овощном сегменте.

Среди других активно предлагаемых овощей: картофель, морковь и огурец, но количество продавцов томата уменьшается вторую неделю подряд.

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Подчеркивается, что лидерство среди украинской сельскохозяйственной продукции отошло арбузам, из-за чего цены на него продолжили свое падение. Именно поэтому подешевела и дыня.

На какие овощи и фрукты цены изменилась заметнее всего:

картофель - 12-18 грн/кг (с 10-16 грн/кг);

капуста - 15-20 грн/кг (с 20-25 грн/кг);

морковь - 12-16 грн/кг (с 10-14 грн/кг);

лук репчатый - 10-15 грн/кг (с 12-15 грн/кг);

помидор - 20-40 грн/кг (с 10-25 грн/кг);

огурец - 30-45 грн/кг (с 35-55 грн/кг);

сладкий перец - 25-50 грн/кг (с 45-50 грн/кг);

перец Билозирка - 30-35 грн/кг (с 20-25 грн/кг);

кабачок - 20-25 грн/кг (с 8-10 грн/кг);

арбуз - 5-10 грн/кг (с 6-10 грн/кг);

дыня - 10-20 грн/кг (с 15-25 грн/кг);

укроп - 100-200 грн/кг (с 150-200 грн/кг);

петрушка - 100-200 грн/кг (с 150-200 грн/кг).

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Ситуация с ценами в Украине - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что цены на арбузы в Украине уже на 60% ниже, чем в начале августа 2023 года. Эксперты не ожидают значительного повышения цен в ближайшем времени. Ожидается, что цены на крупные арбузы останутся низкими, поскольку фермеры пытаются ускорить реализацию через уступки покупателям.

В то же время, совсем скоро, по словам украинских пекарей, могут начаться перебои с хлебом. Главная причины этого - увеличение стоимости муки, поэтому цены на хлеб могут вырасти на 15 - 20%.

Кроме того, в Украине резко выросли цены на молоко и молочные продукты из-за повышения тарифов на электроэнергию и частых отключений летом 2024 года. Повышение стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов в августе приведет к еще большему подорожанию этой категории продуктов.

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