Возможен даже дефицит: в Украине будет 'скачок' цен на популярный продукт

Многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом, говорит Дученко.

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В Украине может подорожать популярный продукт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Совсем скоро, по словам украинских пекарей, могут начаться перебои с хлебом. Главная причины этого - увеличение стоимости муки. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, пишет Минфин.

По его словам, в июне и июле основные производители хлеба в Украине сработали или в минус, или в ноль. Причина этого - рост цен на муку за последние несколько месяцев на 50% и дальнейший их рост.

"Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16 - 16,2 тысячи. Мука в себестоимости хлеба - это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%. Растут расходы на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и прочее. Поэтому необходимо повышать цены на хлеб на 15 - 20%", - говорит Юрий Дученко. видео дня

Он также отметил, что если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Он говорит, что уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену.

Дученко добавляет, что существенный рост цен на муку объясняется тем, что на внутреннем рынке ограничено предложение зерна второго класса (а именно такое идет на муку для хлебопекарной отрасли). Многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен.

Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Повышение цен в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в августе ожидается прирост к текущей стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости на уровне до 1,5 процентов.

Также в Украине стремительно выросла стоимость тепличных огурцов. Фермеры реализуют огурцы по цене от 25 до 50 грн за килограмм.

Кроме того, в Украине подорожают продукты питания из-за роста цен на топливо. Если будет принят законопроект по увеличению акцизного налога, что повлечет за собой подорожание бензина и дизельного топлива, то это повлечет за собой рост цен на продукты.

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