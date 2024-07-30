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Цены "поползут" вверх: какие продукты подорожают в августе

Анна Косик
30 июля 2024, 14:03
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Новый рост цен на отдельные категории продуктов будет вызван отключениями электроэнергии.

магазин, гривны
Продукты определенных категорий могут подорожать из-за отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: flickr

Отключение электроэнергии влияет не только на быт украинцев, но и, как выяснилось, на цены на прилавках магазинов. Как рассказал Главреду эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, в августе ожидается прирост к текущей стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости на уровне до 1,5 процентов.

Пендзин объясняет это тем, что хранение большого количества продуктов питания предполагает соблюдение определенного температурного режима. Он, в свою очередь, зависит от отключений света. То есть, чем больше отключений - тем больше продуктов могут испортиться из-за несоблюдения температурного режима.

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Эти потери будут перекладывать именно на конечного потребителя. Больше всего отразится это на мясных и молочных продуктах. Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" объясняет, что молочное сырье необходимо охлаждать на нескольких этапах: во время переработки, транспортировки и хранения непосредственно в магазине.

"То есть везде нужна электроэнергия, и если не будет надлежащего охлаждения, все быстро будет портиться и терять свои пищевые качества. Поэтому молочная и мясная продукция, вероятно, будут расти в цене больше всего, тогда как другие товары более умеренно", - говорит Пендзин.

Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Повышение цен в Украине - что известно

Недавно сообщили, что цена на газировку в Украине может вырасти почти в 2,5 раза. Комитет ВР рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении акциза на воды, в частности минеральные и сладкие воды с ароматизаторами.

Напомним, в Украине стремительно выросла стоимость тепличных огурцов. Фермеры реализуют огурцы по цене от 25 до 50 грн за килограмм. Это на 40% больше, чем в конце прошлой недели.

Ранее предупреждали, что при дефиците электроэнергии в Украине могут вырасти цены, в первую очередь на молочные, мясные, хлебобулочные изделия.

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